Avanza una obra clave de agua potable financiada con los Fondos del Resarcimiento

Las obras financiadas con los Fondos del Resarcimiento se encuentran en diferentes etapas de ejecución. En Tupungato , el Acueducto Oeste San José-Villa Bastías, una obra estratégica para el sistema de agua potable en el departamento, ingresó en su tercer mes de trabajos y presenta un avance cercano al 20%.

La obra, a cargo de la empresa San Guillermo SA, concentró sus trabajos durante agosto en el tramo comprendido entre la Escuela y el Centro de Salud y el ingreso a Atamisque, sumados a los avances realizados sobre calle Meli. Tupungato es uno de los municipios de Mendoza que presta servicio de agua potable y cloacas, al igual que Maipú y Luján de Cuyo.

Durante el último período se realizaron cerca de 500 metros de excavación, mientras que en otros sectores ya se realiza la colocación de cañerías de 160 milímetros. La instalación también contempla la colocación de válvulas y cámaras de descarga.

La intervención, cercana a los $3.000 millones, tiene como objetivo acompañar el crecimiento demográfico del Valle de Uco y ampliar la red de agua potable, beneficiando a alrededor de 20.000 vecinos de forma directa o indirecta.

El Acueducto Oeste es una obra que robustecerá el servicio de agua potable en Tupungato

A su vez, desde la comuna señalaron que en lugares en donde ya existan conexiones realizadas, podrían existir cortes parciales e interrupciones del servicio, además de alteraciones al tránsito en algunas de las arterias del departamento.

Además, desde la empresa ejecutora de la obra señalaron que la obra prioriza la contratación de mano de obra local, con trabajadores de San José, Villa Bastías y otros puntos de Tupungato. La empresa continúa recibiendo currículums y realizando llamados acorde a la necesidad de las nuevas etapas.

La obra del Acueducto Oeste en Tupungato

El proyecto contempla la ejecución de más de seis kilómetros de cañerías. Incluye la construcción de una nueva fuente de provisión, reserva y almacenamiento y un acueducto de distribución con 6.271 metros de tubería de PVC.

A su vez, también está proyectada la instalación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica para cubrir la potencia de los equipos de extracción y la implementación de un sistema de control de procesos y medición de caudales en línea conectado a una estación de monitoreo central, optimizando el servicio y haciéndolo más eficiente y sustentable.