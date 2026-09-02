Cuáles son las 10 ofertas para quedarse con la millonaria obra del Centro de Control Unificado en la Ruta 40

El Gobierno avanzó con la apertura de ofertas para la licitación del Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan en la Ruta 40, una obra calculada en más de $5.000 millones.

La obra para el Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan recibió 10 ofertas.

Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la licitación del Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan, una obra que busca transformar el complejo fronterizo ubicado en la Ruta 40. La iniciativa, que contempla una inversión de $5.158.724.000 y un plazo de ejecución de 12 meses, recibió en total 10 ofertas de diferentes firmas.

En el acto estuvieron presentes funcionarios de ambas jurisdicciones, ya que el objetivo principal de la obra es la integración física y operativa de los controles policiales y fitosanitarios de ambas provincias.

Según señaló la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Marite Badui, los trabajos podrían comenzar en los próximos dos o tres meses, una vez avanzado el análisis de las propuestas presentadas.

Funcionarios de ambas jurisdicciones estuvieron presentes en la aperturas de sobres con las propuestas para la obra inteprovincial. Gobierno de Mendoza. Las 10 ofertas que se presentaron para la obra En total, fueron 10 las firmas que se presentaron a la licitación para llevar adelante la obra del Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan.

Dafre

Hormimac

Cebeco

Stornini

Procon/Tolcon

Cacsa/Kraft

CF Obras Civiles/Grippu Luna Construcciones

San Guillermo

Bravin

Corporación Costa Sur. Los detalles del proyecto La iniciativa contempla una transformación integral del complejo fronterizo mediante un plan de infraestructura que incluye refacciones, ampliaciones y nuevas construcciones en ambos sentidos de circulación entre Mendoza y San Juan.