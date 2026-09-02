Cuáles son las 10 ofertas para quedarse con la millonaria obra del Centro de Control Unificado en la Ruta 40
El Gobierno avanzó con la apertura de ofertas para la licitación del Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan en la Ruta 40, una obra calculada en más de $5.000 millones.
Este miércoles se realizó la apertura de sobres para la licitación del Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan, una obra que busca transformar el complejo fronterizo ubicado en la Ruta 40. La iniciativa, que contempla una inversión de $5.158.724.000 y un plazo de ejecución de 12 meses, recibió en total 10 ofertas de diferentes firmas.
En el acto estuvieron presentes funcionarios de ambas jurisdicciones, ya que el objetivo principal de la obra es la integración física y operativa de los controles policiales y fitosanitarios de ambas provincias.
Según señaló la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, Marite Badui, los trabajos podrían comenzar en los próximos dos o tres meses, una vez avanzado el análisis de las propuestas presentadas.
Las 10 ofertas que se presentaron para la obra
En total, fueron 10 las firmas que se presentaron a la licitación para llevar adelante la obra del Centro de Control Unificado Mendoza - San Juan.
- Dafre
- Hormimac
- Cebeco
- Stornini
- Procon/Tolcon
- Cacsa/Kraft
- CF Obras Civiles/Grippu Luna Construcciones
- San Guillermo
- Bravin
- Corporación Costa Sur.
Los detalles del proyecto
La iniciativa contempla una transformación integral del complejo fronterizo mediante un plan de infraestructura que incluye refacciones, ampliaciones y nuevas construcciones en ambos sentidos de circulación entre Mendoza y San Juan.
En el sector de ingreso a Mendoza se construirán nuevas instalaciones para el personal policial y fitosanitario, garitas de cobro, sanitarios públicos y una estación de desinsectación vehicular. También se remodelarán las viviendas destinadas al personal mendocino, las casillas de control y los tinglados existentes.
En el sector de ingreso a San Juan se construirá una Sala de Control Conjunta para los agentes policiales y fitosanitarios, además de nuevas garitas de cobro, sanitarios y una estación de desinsectación vehicular. El proyecto también contempla nuevas estructuras para cubrir los carriles y áreas de inspección, junto con playas de estacionamiento y maniobra diferenciadas para autos, ómnibus y transporte pesado. La intervención busca ordenar los controles, mejorar la circulación y reducir los tiempos de espera.
La obra incluirá mejoras en los sistemas eléctricos, iluminación LED, generación de energía mediante paneles solares y nuevas herramientas de monitoreo y seguridad. También se realizarán trabajos de parquización y acondicionamiento del entorno.