Martín Menem desplegó su contraofensiva en Diputados, pero la oposición desconfía y ratificó la sesión

La Libertad Avanza desplegó su estrategia para intentar frenar la sesión de la oposición del 9 de septiembre, en la que quieren emplazar a las comisiones para dictaminar los proyectos de deudores morosos y la prórroga de la emergencia en Discapacidad . "Con la propuesta que nosotros hacemos, la jugada de la oposición es efecto cero", comentó una diputada cercana a Martín Menem , que en las últimas semanas salió a defender la postura de la Casa Rosada.

El plan del oficialismo consiste en anticiparse al movimiento que prevé la oposición para el 9 de septiembre. Para esa fecha, un grupo de diputados de los bloques Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, y hasta los aliados de Javier Milei en Misiones, Tucumán y San Juan, convocaron a una sesión especial para emplazar a las comisiones correspondientes y dictaminar ambos proyectos.

Pero Menem convocó a las comisiones de Finanzas y de Discapacidad para este miércoles, donde no solo comenzaron con jornadas informativas para dar la discusión política sobre estos temas, sino que también se comprometieron a dictaminar: el 30 de septiembre apuntan a despachar los proyectos de endeudamiento familiar, y el 23 el de emergencia en Discapacidad. En las dos iniciativas, el Gobierno presentará una propuesta propia y abrirá la discusión.

La diputada libertaria Silvana Giudici (Capital Federal) anticipó que la bancada oficialista va a "trabajar en un proyecto coherente que no sea quebrar la posibilidad de crédito para los 47 millones de argentinos". "Estamos trabajando en alternativas que no impliquen romper el crédito, sino que crezca el acceso al crédito, y en garantizar el acceso a la información sobre tasas y costos financieros", sostuvo frente a la prensa acreditada.

De cara al proyecto que prorroga la emergencia en Discapacidad, desde el oficialismo también anticiparon que trabajan en lo que definieron como "una propuesta superadora a la ley actual". Frente a la consulta de este cronista respecto de esa "propuesta", desde el comando libertario indicaron que "eso primero se lo adelantarán a los aliados para juntar los votos".

La desconfianza de la oposición en Diputados

Sin embargo, la oposición no confía en la promesa del oficialismo de dictaminar y quiere ir igual a la sesión para votar el emplazamiento y que el compromiso de emitir el despacho sea mayor. "Tenemos el número para ir al recinto el miércoles que viene y votar las fechas para dictaminar", aseguraron desde el comando opositor, que este miércoles fue a las reuniones de comisión convocadas por el oficialismo.

"Lo esperamos cuando usted quiera, pero no el miércoles que viene porque esta Cámara estará en sesión", le dijo el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, a Alejandro Vilches, el secretario de Discapacidad, que minutos antes dijo que estaba predispuesto a conversar con los legisladores "las veces que hiciera falta".

Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad. Diputados

"La angustia de los papás es qué va a ser de sus hijos cuando ellos ya no estén. La ley 24.901 establece el nomenclador y el sistema que hoy estamos queriendo garantizar. Había un Estado que asistía a las personas; hoy hay un estado de malestar en el colectivo de personas con discapacidad. Lo tenemos que resolver, porque el día que una persona no tiene su cobertura puede llegar a ocurrir la muerte, porque existen los cuadros agudos", planteó el diputado Eduardo Valdés en la comisión de Discapacidad.

El Gobierno tuvo un giro en su estrategia política con estos dos temas. Pasó de no querer dar el debate, de negar el conflicto de las familias endeudadas, a reconocer que hay que buscar una solución "coherente", como dijo Giudici. Lo cierto es que La Libertad Avanza no quiere "volver a perder la agenda en manos de la oposición". "No nos puede pasar lo mismo que el año pasado, donde no dimos el debate y la oposición fijó los temas", reconoció una diputada libertaria que trabajó en esta estrategia.

Así, los diputados de La Libertad Avanza esperan que los que responden a los gobernadores aliados comiencen a bajarse de la sesión del miércoles. "Convocaron a una sesión para fijar una fecha de dictamen, pero nosotros ya nos comprometimos a dictaminar a fin de mes. Así que no tiene sentido esa convocatoria", insistió una fuente oficialista. Sin embargo, el peronismo desconfía. "No le creemos nada a las fechas que propone el Gobierno", le dijo Juan Marino a este medio y ratificó su presencia en la sesión del miércoles que viene.