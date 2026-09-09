Estos fueron los 5 looks más comentados de la gala de Fundaleu en el hotel Alvear

No te pierdas los detalles de los looks más destacados de la 27ª edición de "Famosos por la Vida", la gala solidaria de Fundaleu.

El Alvear Palace Hotel fue el epicentro de la 27ª edición de "Famosos por la Vida", la gala solidaria de Fundaleu que convocó a figuras del espectáculo, la televisión, el periodismo, el deporte y la moda, entre ellas Susana Giménez, Marley, Facundo Arana, Mariana Fabbiani y Araceli González, quienes se convirtieron en Celebrity Waiters por una noche, en una velada conducida por Andrea Frigerio e Iván de Pineda para apoyar la construcción de un nuevo centro médico.

Por supuesto, las celebridades desplegaron sus mejores estilismos en el Alvear Palace, por lo que MDZ hizo una selección de los 5 looks más impactantes de la noche. ¿Y vos? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista o te quedás con algún otro?

Los 5 mejores looks de la 27ª edición de "Famosos por la Vida" Nicole Neumann deslumbró con un vestido blanco de encaje de silueta ceñida y motivos florales con transparencias. Lució un diseño de escote cuadrado sostenido por breteles ultrafinos que dejaba los hombros y la espalda al descubierto, y una falda con flecos largos y cola que logró un resultado muy femenino y refinado.

Nicole Neumann. RS Juliana Awada optó por una propuesta más romántica con un vestido marfil de cuerpo trabajado en capas de encaje y aplicaciones florales, con un escote profundo en V y mangas cortas, que desembocaba en una falda amplia y vaporosa. Llevó un pequeño clutch tejido que completó el conjunto y que combinó con la riqueza artesanal del torso.

Juliana Awada. Susana Giménez apostó por un look de gala más clásico con un vestido largo negro de Maison Alaïa, de silueta ceñida y cuello alto, con un estampado floral en gran formato en tonos blancos y verde agua que rompió la monocromía, y con drapeados frontales que acentuaron su figura. Llevó también un abrigo de piel negra sobre los hombros, muy elegante, guantes al tono y una cartera negra con detalles en dorado.