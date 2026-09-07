La espera terminó: llegó el corazón para Emi y avanza el operativo de trasplante

Tras meses de espera, finalmente se concretó: Emi Troncoso , la pequeña mendocina de 12 años que permanece internada en Buenos Aires por un nuevo corazón, recibirá su trasplante . Así lo confirmó a MDZ su papá, Cristian Troncoso.

Según expresó, Emi ingresará a quirófano cerca de las 16 de este lunes para recibir su nuevo corazón.

La jovencita, fanática del básquet y cuya historia conmovió a toda Mendoza, lleva más de 130 días internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. A la espera de aquel llamado que finalmente llegó, Emi fue sometida a una compleja cirugía cardíaca. Los médicos le colocaron un dispositivo conocido como Berlin Heart, una asistencia mecánica que ayuda temporalmente al corazón a bombear sangre y permite mantener estables a pacientes con insuficiencia cardíaca grave que esperan un trasplante.

Días atrás, su familia había compartido un video con el objetivo de transmitir la importancia de la donación de órganos, aun reconociendo el dolor que atraviesan quienes pierden a un ser querido.

"Nosotros entendemos lo que estamos pidiendo. Sabemos lo duro que debe ser para un papá, porque uno como padre piensa que se tiene que ir una vida para que viva otra, entonces es muy, muy difícil aceptar eso. Pero dentro de lo triste y lo feo que es decirle adiós a alguien que amás tanto, también es entender que esa criaturita puede seguir viviendo, por ejemplo, en mi hija", expresó su papá.

La historia de Emi Troncoso

Si bien Emi siempre tuvo una vida saludable, el año pasado tuvo una neumonía y de ahí en adelante, su cuadro se complicó. A partir de una anemia que comenzó a experimentar, se encendieron las alarmas.

Producto de esa anemia, debió ser internada para que se le realice una transfusión. Sin embargo, a partir de ese instante, su cuadro fue cada vez más complejo, incluso con dificultad para respirar.

Llegó el corazón para Emi Troncoso, la pequeña de 12 años que aguarda su trasplante. Andes Talleres

Tras varios estudios, los profesionales de la salud detectaron que Emi tenía dilatado su corazón. Luego de ser trasladada a Buenos Aires, estuvo conectada durante 40 días a un ECMO, un sistema de soporte vital avanzado que reemplaza temporalmente la función del corazón. Durante ese período ella estuvo dormida hasta que los médicos decidieron despertarlas para avanzar con la colocación del Berlin Heart, un dispositivo conocido como "corazón artificial".

Emi estaba primera en la lista de espera para recibir su trasplante. Finalmente, el corazón llegó y crece la ilusión entre su familia y seres queridos, que esperan que la pequeña pueda iniciar un nuevo capítulo en su vida.