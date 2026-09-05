La temporada de cruceros ya tiene fecha: qué destinos habrá desde Buenos Aires

Aunque todavía falta más de un año, la industria de los cruceros ya comenzó a mover sus piezas para la temporada 2027/2028. La anticipación no es casual: las navieras comercializan sus itinerarios con varios meses -y hasta dos años- de ventaja, especialmente cuando se trata de vacaciones de verano, cabinas familiares o recorridos con pocas salidas.

Una de las primeras novedades para el mercado argentino llegó con el anuncio de MSC Cruceros, que prevé destinar cinco embarcaciones a América del Sur : Splendida, Meraviglia, Virtuosa, Divina y Musica. La programación irá de noviembre de 2027 a abril de 2028 e incluirá desde escapadas breves hasta viajes de nueve noches por Argentina, Uruguay y Brasil. Los itinerarios completos y sus precios todavía no fueron publicados.

La temporada de cruceros en América del Sur coincide con los meses de temperaturas más agradables. La actividad comienza a crecer en noviembre, alcanza su mayor intensidad entre diciembre y marzo y disminuye durante abril, cuando muchos barcos parten hacia otras regiones.

Buenos Aires funciona como uno de los principales puertos de embarque. Desde la capital argentina suelen partir recorridos breves hacia Montevideo y Punta del Este, además de travesías más extensas que avanzan por la costa brasileña y pueden sumar escalas en Camboriú, Ilhabela, Búzios o Río de Janeiro.

Hacia el sur, la lógica es diferente. Los itinerarios por la Patagonia suelen incluir Puerto Madryn y Ushuaia, mientras que las rutas de mayor duración pueden continuar por el cabo de Hornos, los canales fueguinos y distintos puertos chilenos. Algunas propuestas incorporan navegación panorámica por aguas antárticas, aunque no siempre contemplan desembarcos en el continente blanco.

La temporada 2027/2028 tendrá opciones de distintas compañías. Celebrity Cruises ya anticipa recorridos desde Buenos Aires por Brasil, Uruguay y la Patagonia, mientras que Norwegian Cruise Line incluye travesías entre Argentina y Chile. La competencia amplía las alternativas, aunque los programas completos se irán conociendo de manera progresiva.

Cuándo comienza la temporada en Europa

En Europa, el calendario se organiza alrededor de la primavera y el verano del hemisferio norte. El Mediterráneo comienza a recibir una mayor cantidad de barcos desde abril y mantiene una actividad intensa hasta octubre o noviembre.

Junio, julio y agosto conforman el período de mayor demanda, con temperaturas altas, días largos y una fuerte concurrencia en puertos como Barcelona, Roma, Atenas y Venecia. Mayo, septiembre y octubre pueden resultar atractivos para quienes prefieren un clima más moderado y destinos menos saturados. La guía estacional de Celebrity Cruises ubica entre junio y septiembre el momento de mayor movimiento en el Mediterráneo.

Los viajes por los fiordos noruegos, Islandia, el mar Báltico y otras zonas del norte europeo tienen una ventana más acotada. La mayor parte de las salidas se concentra entre mayo y septiembre, cuando mejoran las condiciones para navegar y aumenta la cantidad de horas de luz.

Alaska y el Caribe, dos calendarios opuestos

En Norteamérica no existe una temporada única. Alaska recibe cruceros principalmente entre mayo y septiembre, con junio, julio y agosto como meses centrales. Mayo y septiembre funcionan como períodos de transición: pueden ofrecer menor afluencia, pero también temperaturas más bajas y un clima menos previsible. La programación publicada por Royal Caribbean confirma esa concentración durante el verano boreal.

El Caribe, en cambio, mantiene salidas durante todo el año. Su etapa más buscada se extiende de diciembre a abril, coincidiendo con un clima más seco y con el invierno en Estados Unidos, Canadá y Europa. Viajar durante otros meses puede significar una demanda menor, aunque resulta indispensable considerar las condiciones meteorológicas y la temporada de huracanes.

Qué revisar antes de reservar un crucero

Las tarifas de los cruceros son dinámicas y pueden cambiar por la fecha, el barco, la duración, el tipo de camarote, la ocupación y las promociones disponibles. Por esa razón, una cifra aislada puede quedar desactualizada rápidamente y no siempre permite conocer el costo verdadero del viaje.

Antes de contratar, conviene comprobar si el valor informado incluye tasas portuarias, impuestos y cargos de servicio. También hay que revisar qué comidas están contempladas y cuáles son las condiciones para bebidas, conexión a internet, excursiones, restaurantes especiales, propinas y acceso a determinadas áreas del barco.

En los viajes con salida desde Europa o Norteamérica, el presupuesto debe incorporar los pasajes aéreos, los traslados y al menos una noche de alojamiento antes del embarque. Llegar el mismo día implica un riesgo: una demora o cancelación del vuelo puede dejar al pasajero sin posibilidad de subir al barco.

La nueva programación sudamericana ofrece una primera señal de lo que vendrá, pero todavía quedan datos decisivos por conocer. Los itinerarios completos, las fechas y las condiciones comerciales permitirán determinar qué opciones resultan realmente convenientes para quienes quieran comenzar a planificar sus vacaciones de 2027 y 2028.