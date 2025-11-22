Antártida: las dos nuevas excursiones que invitan a una aventura inédita

La posibilidad de llegar al extremo sur del mundo sumó dos excursiones inéditas que permiten vivir la Antártida desde perspectivas muy distintas: un viaje aéreo de un día completo y una travesía marítima de diez jornadas con salida desde Ushuaia.

Ambas propuestas ya cuentan con fechas disponibles para vivir una aventura en uno de los escenarios más imponentes del planeta .

Civitatis, la plataforma online líder mundial de visitas guiadas y excursiones en español, anunció la incorporación a su catálogo de dos experiencias turísticas, accesibles, inéditas y extraordinarias para visitar la Antártida.

La primera opción consiste en un tour aéreo que parte desde Punta Arenas, en Chile , y conecta de manera directa con la isla Rey Jorge , conocida en Argentina como Isla 25 de Mayo , donde funciona uno de los complejos científicos más importantes del continente blanco. En apenas dos horas de vuelo se sobrevuela el Pasaje de Drake para aterrizar en la base Presidente Frei.

La experiencia incluye recorridos guiados por los alrededores, caminatas entre instalaciones polares y una navegación en botes zodiac que permite avistar pingüinos y apreciar glaciares, acantilados y formaciones heladas únicas.

Isla Rey Jorge

Se trata de una excursión de unas 12 horas, ideal para quienes buscan un acercamiento intenso y breve a la Antártida. El valor ronda los 6.600 dólares por persona, con recomendaciones especiales para no viajar con menores de 12 años.

Civitatis ya ofrece salidas programadas para los próximos días 13 y 24 de diciembre; 7 y 13 de enero; 10 y 17 de febrero; y 12 y 20 de marzo.

Diez días de navegación desde Ushuaia

La segunda alternativa propone un recorrido mucho más extenso. El crucero zarpa desde el puerto de Ushuaia y atraviesa el Canal Beagle, el Paso Mackinlay y el desafiante Pasaje Drake. A lo largo de la ruta, se despliega un paisaje de témpanos gigantes, montañas nevadas y fauna que incluye pingüinos, ballenas jorobadas, elefantes marinos, focas y diversas aves antárticas.

En este viaje se visitan islas emblemáticas del archipiélago Shetland del Sur, como King George, Livingston y la imponente isla Decepción, además de canales icónicos como Gerlache, Neumayer y Lemaire. La propuesta contempla dos desembarcos diarios —siempre sujetos a las condiciones del clima— para explorar áreas seguras como Bahía Paraíso, Neko Harbour, Punta Portal, y distintas islas turísticas del sector.

hielosantárticos

La experiencia incluye régimen de pensión completa y excursiones guiadas en zodiac. Los valores parten desde 6.730 dólares por persona, con salidas confirmadas.

Civitatis ya ofrece salidas programadas para los próximos días 13 y 24 de diciembre; 7 y 13 de enero; 10 y 17 de febrero; y 12 y 20 de marzo

Una puerta abierta para conocer un territorio único

Ambas experiencias son amplían las posibilidades de viaje hacia un destino reservado históricamente para científicos o expediciones especializadas. Permiten a los viajeros acercarse a la inmensidad del continente blanco desde miradas complementarias: una vivencia corta, intensa y de choque sensorial; y una navegación prolongada, inmersiva y profundamente ligada al entorno natural.

Desde la organización destacan que el interés por este tipo de propuestas responde a la creciente demanda global de experiencias de aventura, naturaleza extrema y viajes transformadores. “La Antártida cambia la percepción del mundo: allí todo depende del clima, del silencio y de la presencia de una naturaleza que todavía se mantiene en estado puro”, remarcan sus responsables.

Con estas dos nuevas alternativas, explorar el sur más profundo del planeta se vuelve una posibilidad concreta para quienes buscan una vivencia irrepetible y un contacto directo con uno de los rincones más fascinantes de la Tierra.