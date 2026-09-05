Celeste Cid rompió las redes sociales con su minivestido: mirá las fotos

Celeste Cid deslumbró con un minivestido de terciopelo que sorprendió a sus seguidores en redes. No te pierdas todas las fotos en la nota.

La actriz Celeste Cid sorprendió en redes sociales con un un minivestido de terciopelo negro de la marca Mono Fuk, con mangas largas, hombreras y un cuello redondo que se elevaba gracias a los bordados de canutillos, lentejuelas y piedras en tonos dorados y plateados dispuestos en los laterales y el cuello.

El estilismo se completó con unas medias cancan negras translúcidas, mientras que el maquillaje estuvo a cargo de Bettina Frumboli, quien puso el foco en la boca con un labial rojo de acabado mate, acompañado de delineado negro en los párpados, máscara de pestañas, y un rubor rosado.

En cuanto al peinado, Celeste lució su corte pixie, que Conrado Ereyra trabajó con volumen, las puntas acentuadas y un flequillo hacia el frente.