Daniela Urzi estrena look: el rubio global que será tendencia este verano

Cristian Rey, estilista de Daniela Urzi, reveló el corte y color que marcarán tendencia este verano. No te pierdas el video del resultado en la nota.

Daniela Urzi sorprendió a sus seguidores con una renovación capilar. La modelo se animó a un "rubio global" muy claro que iluminó su rostro y realzó la vitalidad de su melena, y lo combinó con un corte desestructurado de capas y puntas texturizadas para más movimiento.

El peluquero Cristian Rey fue el artífice de este cambio y compartió en Instagram una imagen de Daniela junto a un mensaje que adelanta una de las grandes apuestas para el verano 2027: "Blonda, volvimos al rubio global. Con un corte roto y mucha textura, tendencia verano 2027. Siempre marcando un propio estilo", escribió el estilista.

Aunque Daniela mantiene el largo de su melena, las capas y el trabajo de textura sobre las puntas hacen que el cabello se vea más liviano y con mayor dinamismo. El llamado corte roto busca justamente alejarse de las terminaciones demasiado parejas para generar diferentes niveles de movimiento que, en una melena larga, permiten conservar los centímetros sin que el pelo pierda volumen ni personalidad, mientras que en el frente el cabello adquiere una forma más descontracturada que enmarca el rostro y se integra con las capas laterales.

El color es el otro gran punto de atención de esta transformación, porque el "rubio global" elegido por la modelo lleva la melena hacia un rubio muy claro y uniforme que trabaja el cabello en su conjunto para lograr una apariencia rubia integral y que, además, potencia el efecto de una melena saludable.