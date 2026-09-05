Cómo preparar un paté casero, rico y saludable con pocos ingredientes

El paté suele estar asociado con preparaciones elaboradas a base de hígado, manteca o crema. Sin embargo, también es posible conseguir una pasta de sabor intenso y textura cremosa utilizando ingredientes de origen vegeta l que habitualmente están disponibles en cualquier cocina.

Las lentejas y las nueces son la base de esta receta. Las primeras aportan cuerpo y una consistencia suave, mientras que las segundas suman untuosidad y un gusto ligeramente tostado. El resultado puede servirse sobre panes, galletas, tostadas o vegetales crudos, pero también utilizarse para preparar sándwiches.

Además de ser sencilla, esta alternativa permite controlar la cantidad de sal y aceite incorporada. De acuerdo con MyPlate, la guía alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las lentejas forman parte tanto del grupo de las verduras como del de los alimentos proteicos y son fuente de fibra, folato y potasio. Las nueces, por su parte, se caracterizan por su contenido de grasas insaturadas.

De manera opcional, se puede incorporar una cucharadita de salsa de soja para intensificar el sabor. En ese caso, conviene reducir la cantidad de sal agregada.

Cómo preparar el paté de lentejas y nueces

El primer paso consiste en colocar las nueces en una sartén limpia y calentarlas durante tres o cuatro minutos a fuego bajo. Deben removerse con frecuencia para evitar que se quemen. Este tostado breve realza su aroma y aporta mayor profundidad al resultado final.

Retirar las nueces y, en la misma sartén, calentar el aceite de oliva. Agregar la cebolla picada y cocinarla a fuego suave hasta que esté tierna y ligeramente dorada. Incorporar el ajo durante el último minuto para que libere su perfume sin adquirir un sabor amargo.

Colocar en una procesadora las lentejas escurridas, las nueces tostadas, la cebolla, el ajo, el jugo de limón, el pimentón y el comino. Procesar hasta conseguir una pasta homogénea. Si queda demasiado espesa, agregar agua de a una cucharada hasta alcanzar la consistencia buscada.

Por último, probar y ajustar con sal, pimienta o unas gotas adicionales de limón. Llevar el paté a la heladera durante una hora antes de servir: el reposo permite que se integren los sabores y que la preparación adquiera mayor firmeza.

Los secretos para mejorar su sabor y textura

La clave está en escurrir correctamente las lentejas. Un exceso de líquido puede dejar una pasta demasiado blanda y apagar el sabor de los condimentos. También es importante añadir el agua de manera gradual.

Quienes busquen un perfil más intenso pueden sumar champiñones salteados, tomates secos hidratados o una pequeña cantidad de mostaza. Para una versión fresca, funcionan bien el perejil, el romero o el tomillo.

Las nueces pueden reemplazarse por semillas de girasol tostadas. Esta variante conserva parte de la textura, aunque cambia el sabor y debe evitarse igualmente si existe alergia a esas semillas.

Cuánto tiempo puede conservarse

El paté debe guardarse en un recipiente limpio, hermético y refrigerado poco después de su preparación. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda consumir las comidas preparadas refrigeradas dentro de los tres o cuatro días.

Más que una imitación del paté tradicional, esta receta funciona como una pasta untable con identidad propia. Económica, adaptable y fácil de preparar, permite transformar una taza de lentejas en una alternativa sabrosa para tener siempre lista en la heladera.