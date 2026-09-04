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Probá estos rollitos de zucchini rellenos de carne picada: una receta baja en calorías y bien deli

Una opción saludable y deliciosa para incorporar el zucchini a tu dieta, ideal para almuerzos o cenas livianas y sabrosas.

Candela Spann

Probá estos rollitos de zucchini rellenos de carne picada una receta baja en calorías y bien deli

Probá estos rollitos de zucchini rellenos de carne picada una receta baja en calorías y bien deli

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Los rollitos de zucchini rellenos de carne picada son una preparación sabrosa, liviana y muy fácil de incorporar al menú semanal. Esta es una de las recetas ideales para disfrutar de una comida completa, con láminas tiernas de zucchini, un relleno jugoso y una cubierta de queso gratinado.

La combinación de carne picada, verduras y salsa de tomate convierte estos rollitos en una opción reconfortante y llena de sabor. Dentro de la cocina casera, son perfectos para el almuerzo o la cena y pueden acompañarse con una ensalada fresca.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Sartén y horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 3 zucchinis grandes 3 zucchinis grandes
  • 500 g de carne picada 500 g de carne picada
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 1 morrón rojo 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 200 g de salsa de tomate 200 g de salsa de tomate
  • 150 g de mozzarella rallada 150 g de mozzarella rallada
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón, orégano, pimienta y sal al gusto 1 cucharadita de pimentón, orégano, pimienta y sal al gusto
Pasos
  • Preparar los zucchinis: lavar los zucchinis y cortarlos en láminas finas a lo largo, utilizando un pelapapas, una mandolina o un cuchillo bien afilado. Cocinarlos en una plancha o sartén apenas aceitada durante 1 o 2 minutos por lado, hasta que estén flexibles. Reservar.
  • Preparar el relleno: calentar el aceite de oliva en una sartén y rehogar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo picados. Agregar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color, desarmándola con una cuchara.
  • Condimentar: incorporar el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta. Agregar la mitad de la salsa de tomate y cocinar durante unos minutos, hasta obtener un relleno jugoso pero no demasiado líquido. Dejar entibiar.
  • Armar los rollitos: colocar una cucharada del relleno sobre cada lámina de zucchini y enrollar con cuidado. Distribuir el resto de la salsa de tomate en una fuente para horno y acomodar los rollitos con el cierre hacia abajo.
  • Gratinar: cubrir los rollitos de zucchini con la mozzarella rallada y llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté derretido y dorado. Servir bien calientes.

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