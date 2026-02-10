Verano casero: receta de zucchini al escabeche para picadas y ensaladas
Para tus comidas de verano, esta receta de zucchini al escabeche es una opción fresca, sabrosa y muy fácil de preparar en casa.
Fresco, aromático y lleno de sabor, este zucchini al escabeche es ideal para el verano, cuando buscamos preparaciones livianas y prácticas. Esta receta combina verduras tiernas con un escabeche suave, perfecto para picadas, ensaladas o como acompañamiento. Se hace con pocos ingredientes y queda espectacular servido bien frío, listo para compartir en cualquier comida informal.
Rinde: 1 frasco grande (6 a 8 porciones como entrada)
Ingredientes
3 zucchinis medianos.
1 cebolla grande.
2 dientes de ajo.
1 taza de vinagre de alcohol o manzana.
1 taza de aceite.
1 hoja de laurel.
1 cucharadita de pimienta en grano.
1 cucharadita de ají molido (opcional).
Sal a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá los zucchinis y cortalos en rodajas finas o en bastones, como más te guste.
2. Pelá la cebolla y cortala en pluma; aplastá levemente los ajos.
3. En una olla amplia, colocá el aceite y calentá a fuego medio.
4. Agregá la cebolla y el ajo, y rehogá hasta que estén apenas transparentes.
5. Sumá los zucchinis, el laurel, la pimienta y el ají molido.
6. Cociná unos minutos, mezclando suave para que no se rompan.
7. Incorporá el vinagre y salá a gusto.
8. Dejá hervir a fuego bajo durante 5 a 7 minutos, hasta que los zucchinis estén tiernos pero firmes.
9. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente. Pasá la preparación a un frasco limpio y llevá a la heladera antes de servir.
De la cocina a tu mesa
El escabeche se usaba antiguamente como método de conservación. Esta receta de zucchini al escabeche se conserva hasta 7 días en heladera, bien tapada, y mejora su sabor con el paso de las horas. Ideal para tener lista en verano y resolver picadas o acompañamientos al toque. ¡Delicioso!.