Verano casero: receta de zucchini al escabeche para picadas y ensaladas

Fresco, aromático y lleno de sabor, este zucchini al escabeche es ideal para el verano, cuando buscamos preparaciones livianas y prácticas. Esta receta combina verduras tiernas con un escabeche suave, perfecto para picadas , ensaladas o como acompañamiento. Se hace con pocos ingredientes y queda espectacular servido bien frío, listo para compartir en cualquier comida informal.

Una buena receta de zucchini al escabeche combina vinagre, aceite y especias para lograr un equilibrio perfecto de sabor.

1 taza de vinagre de alcohol o manzana.

1. Lavá los zucchinis y cortalos en rodajas finas o en bastones, como más te guste.

2. Pelá la cebolla y cortala en pluma; aplastá levemente los ajos .

3. En una olla amplia, colocá el aceite y calentá a fuego medio.

4. Agregá la cebolla y el ajo, y rehogá hasta que estén apenas transparentes.

5. Sumá los zucchinis, el laurel, la pimienta y el ají molido.

6. Cociná unos minutos, mezclando suave para que no se rompan.

7. Incorporá el vinagre y salá a gusto.

8. Dejá hervir a fuego bajo durante 5 a 7 minutos, hasta que los zucchinis estén tiernos pero firmes.

9. Retirá del fuego y dejá enfriar completamente. Pasá la preparación a un frasco limpio y llevá a la heladera antes de servir.

Preparalos y conservalos para disfrutarlos cuando lo desees La receta de zucchini al escabeche tiene raíces mediterráneas y se popularizó por su método de conservación en vinagre y aceite. Shutterstock

El escabeche se usaba antiguamente como método de conservación. Esta receta de zucchini al escabeche se conserva hasta 7 días en heladera, bien tapada, y mejora su sabor con el paso de las horas. Ideal para tener lista en verano y resolver picadas o acompañamientos al toque. ¡Delicioso!.