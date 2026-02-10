Receta tradicional de gazpachuelo malagueño paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de gazpachuelo malagueño, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta tradicional del sur de España destaca por su sencillez y sabor reconfortante. El gazpachuelo malagueño combina un caldo suave, mayonesa casera y mariscos frescos, creando un plato humilde pero elegante, ideal para días frescos y para compartir en familia.
Ingredientes para un gazpachuelo malagueño perfecto
Rinde 4 porciones.
- 1 litro de agua.
- 300 g de camarones crudos, pelados.
- 2 papas medianas (300 g), peladas y en cubos.
- 1 huevo grande.
- 150 ml de aceite de oliva suave.
- 1 diente de ajo pequeño.
- Sal al gusto.
- Jugo de ½ limón (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Hierve el agua con sal y agrega las papas. Cocina hasta que estén tiernas.
2- Incorpora los camarones y cocina 2–3 minutos, solo hasta que cambien de color. Retira del fuego.
3- Prepara una mayonesa batiendo el huevo, el ajo y el aceite hasta emulsionar.
4- Toma un cucharón del caldo caliente y agrégalo poco a poco a la mayonesa, sin dejar de batir.
5- Vierte la mezcla nuevamente en la olla, a fuego muy bajo, sin que hierva.
6- Ajusta de sal, añade limón si deseas y sirve caliente.
De la cocina a la mesa
El gazpachuelo malagueño es una muestra de cómo la cocina sencilla puede ser profundamente sabrosa. Esta preparación reconforta, nutre y conecta con el mar y la tradición. Servido caliente, resulta ideal como plato principal ligero o entrada. Prepararlo en casa permite respetar el producto, ajustar la textura y compartir un momento especial. Cada cucharada recuerda la importancia del fuego suave, la paciencia y el cariño. Así, esta receta sigue viva, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia auténtica y familiar heredada por generaciones costeras, celebrada hoy en mesas locales y hogares contemporáneos con orgullo culinario permanente compartido. ¡A disfrutar!