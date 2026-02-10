Receta tradicional de gazpachuelo malagueño paso a paso

Esta receta tradicional del sur de España destaca por su sencillez y sabor reconfortante. El gazpachuelo malagueño combina un caldo suave, mayonesa casera y mariscos frescos, creando un plato humilde pero elegante, ideal para días frescos y para compartir en familia.

Esta receta era considerada comida de pescadores por su bajo costo y alto valor nutritivo.

1- Hierve el agua con sal y agrega las papas . Cocina hasta que estén tiernas.

2- Incorpora los camarones y cocina 2–3 minutos, solo hasta que cambien de color. Retira del fuego.

3- Prepara una mayonesa batiendo el huevo, el ajo y el aceite hasta emulsionar.

4- Toma un cucharón del caldo caliente y agrégalo poco a poco a la mayonesa, sin dejar de batir.

5- Vierte la mezcla nuevamente en la olla, a fuego muy bajo, sin que hierva.

6- Ajusta de sal, añade limón si deseas y sirve caliente.

La receta original no llevaba pescado, solo patata y caldo.

De la cocina a la mesa

El gazpachuelo malagueño es una muestra de cómo la cocina sencilla puede ser profundamente sabrosa. Esta preparación reconforta, nutre y conecta con el mar y la tradición. Servido caliente, resulta ideal como plato principal ligero o entrada. Prepararlo en casa permite respetar el producto, ajustar la textura y compartir un momento especial. Cada cucharada recuerda la importancia del fuego suave, la paciencia y el cariño. Así, esta receta sigue viva, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia auténtica y familiar heredada por generaciones costeras, celebrada hoy en mesas locales y hogares contemporáneos con orgullo culinario permanente compartido. ¡A disfrutar!