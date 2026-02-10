Presenta:

Receta tradicional de gazpachuelo malagueño paso a paso

Prepara esta receta paso a paso de gazpachuelo malagueño, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

Cada familia malagueña tiene su propia versión de esta receta tradicional.

Guía gastronómica de Málaga

Esta receta tradicional del sur de España destaca por su sencillez y sabor reconfortante. El gazpachuelo malagueño combina un caldo suave, mayonesa casera y mariscos frescos, creando un plato humilde pero elegante, ideal para días frescos y para compartir en familia.

Esta receta era considerada comida de pescadores por su bajo costo y alto valor nutritivo.
Ingredientes para un gazpachuelo malagueño perfecto

Rinde 4 porciones.

  • 1 litro de agua.
  • 300 g de camarones crudos, pelados.
  • 2 papas medianas (300 g), peladas y en cubos.
  • 1 huevo grande.
  • 150 ml de aceite de oliva suave.
  • 1 diente de ajo pequeño.
  • Sal al gusto.
  • Jugo de ½ limón (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Hierve el agua con sal y agrega las papas. Cocina hasta que estén tiernas.

2- Incorpora los camarones y cocina 2–3 minutos, solo hasta que cambien de color. Retira del fuego.

3- Prepara una mayonesa batiendo el huevo, el ajo y el aceite hasta emulsionar.

4- Toma un cucharón del caldo caliente y agrégalo poco a poco a la mayonesa, sin dejar de batir.

5- Vierte la mezcla nuevamente en la olla, a fuego muy bajo, sin que hierva.

6- Ajusta de sal, añade limón si deseas y sirve caliente.

La receta original no llevaba pescado, solo patata y caldo.
De la cocina a la mesa

El gazpachuelo malagueño es una muestra de cómo la cocina sencilla puede ser profundamente sabrosa. Esta preparación reconforta, nutre y conecta con el mar y la tradición. Servido caliente, resulta ideal como plato principal ligero o entrada. Prepararlo en casa permite respetar el producto, ajustar la textura y compartir un momento especial. Cada cucharada recuerda la importancia del fuego suave, la paciencia y el cariño. Así, esta receta sigue viva, adaptándose a los tiempos sin perder su esencia auténtica y familiar heredada por generaciones costeras, celebrada hoy en mesas locales y hogares contemporáneos con orgullo culinario permanente compartido. ¡A disfrutar!

