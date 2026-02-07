Sabor que conquista: receta de verano de mayonesa de zanahoria casera y nutritiva
Esta receta de mayonesa de zanahoria es ideal para el verano, colorida, saludable y perfecta para darle un toque especial a tus comidas.
Esta receta de mayonesa de zanahoria es ideal para el verano, cuando apetecen salsas frescas, livianas y llenas de color. Perfecta para acompañar ensaladas, sandwiches o como dip, combina la dulzura natural de la zanahoria con una textura cremosa similar a la mayonesa tradicional. Fácil de preparar, saludable y lista en pocos minutos.
Rinde: 1 taza aprox.
Te Podría Interesar
Ingredientes
-
2 zanahorias medianas.
1 huevo a temperatura ambiente.
1 taza de aceite neutro (girasol o canola).
1 cucharadita de jugo de limón.
½ cucharadita de sal.
½ cucharadita de mostaza (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Pelá y cortá las zanahorias en trozos pequeños. Cocinalas al vapor o hervilas hasta que estén tiernas.
2. Dejalas enfriar un poco y colocá en la licuadora junto con el huevo, la sal y la mostaza.
3. Empezá a licuar y, de a poco, agregá el aceite en forma de hilo hasta lograr una mezcla cremosa y uniforme.
4. Incorporá el jugo de limón y mezclá unos segundos más.
5. Probá y ajustá la sal o el limón según tu gusto.
6. Guardá la mayonesa de zanahoria en un frasco limpio con tapa.
De la cocina a tu mesa
Esta receta de mayonesa de zanahoria es más ligera que la mayonesa tradicional y aporta betacarotenos y vitaminas. Se conserva en heladera hasta 3 días, siempre tapada y bien fría. Ideal para el verano, su color vibrante la hace atractiva y fresca para cualquier plato. ¡Una explosión de color y sabor!.