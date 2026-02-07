Sabor que conquista: receta de verano de mayonesa de zanahoria casera y nutritiva.

Esta receta de mayonesa de zanahoria es ideal para el verano, cuando apetecen salsas frescas, livianas y llenas de color. Perfecta para acompañar ensaladas , sandwiches o como dip , combina la dulzura natural de la zanahoria con una textura cremosa similar a la mayonesa tradicional. Fácil de preparar, saludable y lista en pocos minutos.

La receta de mayonesa de zanahoria es ideal para el verano porque es más liviana y fresca que la mayonesa tradicional.

1. Pelá y cortá las zanahorias en trozos pequeños. Cocinalas al vapor o hervilas hasta que estén tiernas.

2. Dejalas enfriar un poco y colocá en la licuadora junto con el huevo , la sal y la mostaza .

3. Empezá a licuar y, de a poco, agregá el aceite en forma de hilo hasta lograr una mezcla cremosa y uniforme.

4. Incorporá el jugo de limón y mezclá unos segundos más.

5. Probá y ajustá la sal o el limón según tu gusto.

6. Guardá la mayonesa de zanahoria en un frasco limpio con tapa.

Llevala a tu mesa para disfrutarla en familia Su color naranja intenso hace que la receta de mayonesa de zanahoria sea atractiva para decorar platos y ensaladas. Diario Uno

De la cocina a tu mesa

Esta receta de mayonesa de zanahoria es más ligera que la mayonesa tradicional y aporta betacarotenos y vitaminas. Se conserva en heladera hasta 3 días, siempre tapada y bien fría. Ideal para el verano, su color vibrante la hace atractiva y fresca para cualquier plato. ¡Una explosión de color y sabor!.