Cómo preparar la receta de albóndigas en salsa tradicionales y llenas de sabor

Esta receta de albóndigas en salsa es un clásico reconfortante de la cocina casera, ideal para compartir en familia. Su combinación de carne jugosa y una salsa sabrosa y bien ligada la convierte en una preparación versátil, perfecta para acompañar con arroz , pasta o puré.

El origen de la palabra albóndiga está ligado a antiguas recetas de influencia árabe.

Carne picada de res o mixta: 600 g.

Huevo: 1 unidad.

Pan rallado: 80 g.

Leche: 60 ml.

Ajo picado: 2 dientes.

Perejil fresco picado: 2 cucharadas.

Sal: 1 cucharadita.

Pimienta negra: ½ cucharadita.

Aceite de oliva: 2 cucharadas.

Para la salsa:

Cebolla picada: 1 unidad grande.

Ajo picado: 1 diente.

Tomate triturado: 400 g.

Caldo de carne: 250 ml.

Vino blanco: 100 ml.

Laurel: 1 hoja.

Aceite de oliva: 2 cucharadas.

Sal: al gusto.

Pimienta: al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Colocar el pan rallado en un bol y humedecerlo con la leche.

2- Agregar la carne picada, el huevo, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta. Mezclar bien.

3- Formar albóndigas del mismo tamaño.

4- Calentar el aceite y dorar las albóndigas por todos sus lados. Retirar y reservar.

5- En la misma sartén, sofreír la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

6- Incorporar el vino blanco y dejar reducir unos minutos.

7- Añadir el tomate triturado, el caldo y la hoja de laurel.

8- Volver a colocar las albóndigas en la salsa y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.

9- Rectificar sal y pimienta antes de servir.

Una buena receta de albóndigas en salsa mejora su sabor después de reposar unas horas.

De la cocina a la mesa

Las albóndigas en salsa son una preparación clásica que nunca pasa de moda. Esta receta destaca por su equilibrio entre una carne tierna y una salsa llena de sabor, lograda con ingredientes simples y accesibles. Es un plato ideal para el día a día, ya que se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder calidad. Además, esta receta permite múltiples variaciones, como usar diferentes tipos de carne o agregar especias según el gusto personal. Servidas bien calientes, las albóndigas en salsa siempre garantizan una comida completa, abundante y reconfortante. ¡A disfrutar!