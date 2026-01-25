Receta marinera elegante para este verano: arroz del señoret

Esta receta de arroz del señoret es un clásico de la cocina valenciana que se destaca porque se sirve sin cáscaras ni espinas, ideal para comer tranquilo y sin vueltas. Combina arroz , caldo bien sabroso y mariscos ya limpios, logrando un plato elegante, rendidor y perfecto para compartir en familia o con amigos, sea verano o invierno.

Esta receta recibe su nombre porque el comensal no necesita ensuciarse las manos.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Calentá el aceite de oliva en una paellera o sartén grande.

2- Rehogá los ajos picados hasta que larguen aroma, sin que se quemen.

3- Sumá los calamares cortados y saltealos un par de minutos.

4- Agregá el tomate triturado y cociná hasta que la salsa espese un poco.

5- Incorporá el pimentón y mezclá rápido para que no se queme.

6- Añadí el arroz y revolvé bien durante un minuto.

7- Volcá el caldo caliente, sumá el azafrán y sal a gusto.

8- Cociná a fuego medio unos 10 minutos.

9- Agregá los camarones y los mejillones.

10- Continuá la cocción unos 8 minutos más, hasta que el arroz esté en su punto.

11- Retirá del fuego y dejá reposar 5 minutos antes de servir.

El arroz del señoret es una receta muy popular en restaurantes de la costa valenciana.

De la cocina a la mesa

El arroz del señoret es una receta ideal para disfrutar sin complicarse, ya que todo viene listo para comer y no hace falta andar pelando ni limpiando nada en el plato. La combinación de arroz bien suelto, caldo intenso y mariscos logra un equilibrio de sabores que lo hace perfecto para una comida especial o una juntada importante. Es un plato que luce mucho en la mesa y, al mismo tiempo, resulta práctico y cómodo. Si usás un buen caldo y respetás los tiempos, esta receta sale bárbara y siempre deja a todos más que conformes. ¡A disfrutar!