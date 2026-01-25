Receta marinera elegante para este verano: arroz del señoret
Prepara esta receta paso a paso de arroz del señoret, perfecta para disfrutar en verano o cualquier estación.
Esta receta de arroz del señoret es un clásico de la cocina valenciana que se destaca porque se sirve sin cáscaras ni espinas, ideal para comer tranquilo y sin vueltas. Combina arroz, caldo bien sabroso y mariscos ya limpios, logrando un plato elegante, rendidor y perfecto para compartir en familia o con amigos, sea verano o invierno.
Ingredientes para un arroz del señoret perfecto
Rinde 4 porciones.
- Arroz tipo bomba: 400 g.
- Caldo de pescado caliente: 1,2 litros.
- Camarones pelados: 200 g.
- Calamares limpios: 200 g.
- Mejillones cocidos y pelados: 150 g.
- Ajo: 3 dientes.
- Tomate triturado: 150 g.
- Aceite de oliva: 4 cucharadas.
- Pimentón dulce: 1 cucharadita.
- Hebras de azafrán: Una pizca.
- Sal: A gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calentá el aceite de oliva en una paellera o sartén grande.
2- Rehogá los ajos picados hasta que larguen aroma, sin que se quemen.
3- Sumá los calamares cortados y saltealos un par de minutos.
4- Agregá el tomate triturado y cociná hasta que la salsa espese un poco.
5- Incorporá el pimentón y mezclá rápido para que no se queme.
6- Añadí el arroz y revolvé bien durante un minuto.
7- Volcá el caldo caliente, sumá el azafrán y sal a gusto.
8- Cociná a fuego medio unos 10 minutos.
9- Agregá los camarones y los mejillones.
10- Continuá la cocción unos 8 minutos más, hasta que el arroz esté en su punto.
11- Retirá del fuego y dejá reposar 5 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
El arroz del señoret es una receta ideal para disfrutar sin complicarse, ya que todo viene listo para comer y no hace falta andar pelando ni limpiando nada en el plato. La combinación de arroz bien suelto, caldo intenso y mariscos logra un equilibrio de sabores que lo hace perfecto para una comida especial o una juntada importante. Es un plato que luce mucho en la mesa y, al mismo tiempo, resulta práctico y cómodo. Si usás un buen caldo y respetás los tiempos, esta receta sale bárbara y siempre deja a todos más que conformes. ¡A disfrutar!