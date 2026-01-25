La mejor receta de matambre a la pizza para el verano, con tips y cocción perfecta

Esta receta de matambre a la pizza combina tradición argentina con el sabor irresistible de una buena pizza casera. Es un plato ideal para reuniones familiares y celebraciones, sea verano o invierno, donde la carne tierna se cubre con salsa, queso y condimentos que conquistan todos los paladares clásicos, simples, deliciosos.

1- Coloca el matambre en una olla amplia con agua fría y sal.

2- Cocina a fuego medio durante 90 minutos o hasta que esté tierno.

3- Retira, escurre y deja enfriar ligeramente.

4- Coloca el matambre en una placa para horno con la grasa hacia abajo.

5- Cubre con la salsa de tomate y distribuye el ajo picado.

6- Agrega la mozzarella rallada de manera uniforme.

7- Espolvorea con orégano, pimienta y aceitunas si deseas.

8- Lleva al horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos, hasta gratinar.

9- Retira, corta en porciones y sirve caliente.

Cada familia suele tener su propia versión de esta receta tradicional. Cada familia suele tener su propia versión de esta receta tradicional. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El matambre a la pizza es una receta emblemática que refleja el espíritu de la cocina casera. Su preparación requiere paciencia para lograr una carne tierna, pero el resultado vale cada minuto. Esta receta permite adaptaciones según gustos, agregando verduras, jamón o distintos quesos. Es perfecta para servir como plato principal acompañado de ensaladas frescas o papas. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor. Compartir esta receta en la mesa es celebrar la cocina sencilla, abundante y llena de identidad, ideal para disfrutar en cualquier ocasión especial junto a familia y amigos queridos, siempre juntos. ¡A disfrutar!