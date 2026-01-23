Recetas de verano: así hacés tortilla de espinaca fría fácilmente ¡una delicia!
Esta receta de tortilla de espinaca fría es ideal para el verano: liviana, fácil de preparar y perfecta para picadas o almuerzos rápidos sin complicaciones.
La tortilla de espinaca fría es una receta práctica, liviana y muy versátil, ideal para el verano. Se puede preparar con anticipación y servir bien fría, lo que la convierte en una opción perfecta para almuerzos rápidos, viandas o picadas. Combina sencillez, buen sabor y una textura suave que se disfruta en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde de 4 a 6 porciones)
-
Espinaca fresca: 300 gramos
Huevos: 5 unidades
Cebolla: 1 unidad mediana
Aceite de oliva: 3 cucharadas
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Nuez moscada: 1 pizca (opcional)
Paso a paso para lograr una tortilla de espinaca perfecta
1- Lavá la espinaca, cocinala apenas en agua hirviendo, escurrila bien y picá fina.
2- Picá la cebolla y rehogala con el aceite de oliva hasta que quede transparente.
3- Batí los huevos en un bol y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
4- Incorporá la espinaca y la cebolla a los huevos y mezclá bien.
5- Volcá la preparación en una sartén aceitada y cociná a fuego medio-bajo hasta que esté firme.
6- Da vuelta la tortilla y cociná unos minutos más. Dejá enfriar y llevá a la heladera antes de servir.
De la cocina a la mesa
Servila bien fría, cortada en porciones o cubos, sola o acompañada con ensaladas frescas. Es ideal para llevar, armar sandwiches o sumar a una mesa fría. Con el reposo gana firmeza y sabor, lo que la hace todavía más rica al día siguiente. Prepararla es super fácil y verás que te ganarás los aplausos de todos. ¡A disfrutar!