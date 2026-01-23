Presenta:

Tendencias

|

Verano

Recetas de verano: así hacés tortilla de espinaca fría fácilmente ¡una delicia!

Esta receta de tortilla de espinaca fría es ideal para el verano: liviana, fácil de preparar y perfecta para picadas o almuerzos rápidos sin complicaciones.

Candela Spann

Esta tortilla de espinaca será tu aliada para el verano
Shutterstock

La tortilla de espinaca fría es una receta práctica, liviana y muy versátil, ideal para el verano. Se puede preparar con anticipación y servir bien fría, lo que la convierte en una opción perfecta para almuerzos rápidos, viandas o picadas. Combina sencillez, buen sabor y una textura suave que se disfruta en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Una porción de tortilla de espinaca fría te alegra el verano entero
Una porci&oacute;n de tortilla de espinaca fr&iacute;a te alegra el verano entero

Una porción de tortilla de espinaca fría te alegra el verano entero

Ingredientes (rinde de 4 a 6 porciones)

  • Espinaca fresca: 300 gramos

  • Huevos: 5 unidades

  • Cebolla: 1 unidad mediana

  • Aceite de oliva: 3 cucharadas

  • Sal: a gusto

  • Pimienta: a gusto

  • Nuez moscada: 1 pizca (opcional)

Paso a paso para lograr una tortilla de espinaca perfecta

1- Lavá la espinaca, cocinala apenas en agua hirviendo, escurrila bien y picá fina.

2- Picá la cebolla y rehogala con el aceite de oliva hasta que quede transparente.

3- Batí los huevos en un bol y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

4- Incorporá la espinaca y la cebolla a los huevos y mezclá bien.

5- Volcá la preparación en una sartén aceitada y cociná a fuego medio-bajo hasta que esté firme.

6- Da vuelta la tortilla y cociná unos minutos más. Dejá enfriar y llevá a la heladera antes de servir.

Te resolvemos las comidas de verano, tortilla de espinacas
Te resolvemos las comidas de verano, tortilla de espinacas

Te resolvemos las comidas de verano, tortilla de espinacas

De la cocina a la mesa

Servila bien fría, cortada en porciones o cubos, sola o acompañada con ensaladas frescas. Es ideal para llevar, armar sandwiches o sumar a una mesa fría. Con el reposo gana firmeza y sabor, lo que la hace todavía más rica al día siguiente. Prepararla es super fácil y verás que te ganarás los aplausos de todos. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas