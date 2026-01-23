Recetas de verano: así hacés tortilla de espinaca fría fácilmente ¡una delicia!

La tortilla de espinaca fría es una receta práctica, liviana y muy versátil, ideal para el verano . Se puede preparar con anticipación y servir bien fría, lo que la convierte en una opción perfecta para almuerzos rápidos, viandas o picadas. Combina sencillez, buen sabor y una textura suave que se disfruta en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

Una porción de tortilla de espinaca fría te alegra el verano entero

1- Lavá la espinaca , cocinala apenas en agua hirviendo, escurrila bien y picá fina.

2- Picá la cebolla y rehogala con el aceite de oliva hasta que quede transparente.

3- Batí los huevos en un bol y condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.

4- Incorporá la espinaca y la cebolla a los huevos y mezclá bien.

5- Volcá la preparación en una sartén aceitada y cociná a fuego medio-bajo hasta que esté firme.

6- Da vuelta la tortilla y cociná unos minutos más. Dejá enfriar y llevá a la heladera antes de servir.

Te resolvemos las comidas de verano, tortilla de espinacas

De la cocina a la mesa

Servila bien fría, cortada en porciones o cubos, sola o acompañada con ensaladas frescas. Es ideal para llevar, armar sandwiches o sumar a una mesa fría. Con el reposo gana firmeza y sabor, lo que la hace todavía más rica al día siguiente. Prepararla es super fácil y verás que te ganarás los aplausos de todos. ¡A disfrutar!