Prepara una pizza saludable este verano sin gluten ni harina

La pizza sin harina que muchos eligen. Se trata de una pizza sin masa tradicional: la opción que suma adeptos.

Tener una alimentación saludable y sin harinas hoy es un modo de vida. Por eso, la pizza sin harina ni gluten gana popularidad. Es una experiencia sabrosa, ligera y frente a las versiones tradicionales, son menos calorías y sin ultraprocesados.

Elige bien, elige una pizza sin harina La base es de calabaza y zanahoria. Ambas hortalizas suman betacarotenos y antioxidantes. Esta receta encaja bien dietas saludables. También resulta adecuada para personas con intolerancia al gluten. Al dejar de lado harinas refinadas, la digestión se vuelve más llevadera.

pizza2 Para una pizza mediana se necesita una taza de calabaza cocida y triturada. Se agrega una zanahoria rallada, un huevo y tres cucharadas de queso rallado. Parmesano o mozzarella funcionan bien. Sal, pimienta y orégano ajustan el sabor, junto con una cucharadita de aceite de oliva.

En versiones veganas, el huevo se reemplaza por semillas de chía o lino hidratadas. Esta mezcla mantiene la cohesión de la masa. Así se evita el uso de productos de origen animal sin perder estructura ni firmeza durante la cocción.

pizza4 El proceso de preparación es sencillo. El horno se precalienta a 200 grados. En un bol se mezclan calabaza, zanahoria y huevo o su alternativa vegetal. Luego se suma el queso, los condimentos y el aceite hasta lograr una mezcla pareja.