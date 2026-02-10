¡Puro placer dulce! receta de budín de chocolate ideal para el verano
Nada dice verano como una receta de budín de chocolate casera, húmeda y tentadora, ideal para compartir en tardes al aire libre o picnic con unos buenos mates.
El verano es el momento ideal para disfrutar de postres frescos y caseros. Esta receta de budín de chocolate combina humedad, sabor intenso y facilidad de preparación, perfecta para meriendas, desayunos o compartir con amigos y familia. Su textura esponjosa y su aroma irresistible hacen que todos pidan un poquito más.
Rinde: 8 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes
- 200 g de chocolate semi amargo.
- 150 g de manteca.
- 150 g de azúcar.
- 4 huevos.
- 150 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 50 ml de leche.
- 1 pizca de sal.
- Opcional: nueces o chips de chocolate.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín.
2. Derretí el chocolate junto con la manteca a baño María o microondas, mezclando hasta obtener una mezcla lisa.
3. Batí los huevos con el azúcar hasta que blanqueen y dupliquen su volumen.
4. Incorporá el chocolate derretido a los huevos, mezclando suavemente con espátula.
5. Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal. Sumá a la mezcla de chocolate en forma envolvente, evitando que se baje.
6. Agregá la leche y mezclá hasta integrar. Opcionalmente, sumá nueces o chips de chocolate.
7. Verté la mezcla en el molde y horneá 25-30 minutos. Comprobá con un palito: debe salir apenas húmedo para mantener la humedad.
8. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.
De la cocina a tu mesa
El budín de chocolate se hizo popular en Argentina en el siglo XX como alternativa casera al clásico postre europeo. Para conservarlo, guardalo tapado a temperatura ambiente hasta 2 días, o en heladera hasta 5 días. También podés freezarlo en porciones, listo para disfrutar en cualquier momento del verano. ¡Poné la pava!.