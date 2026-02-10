¡Puro placer dulce! receta de budín de chocolate ideal para el verano

El verano es el momento ideal para disfrutar de postres frescos y caseros. Esta receta de budín de chocolate combina humedad, sabor intenso y facilidad de preparación, perfecta para meriendas, desayunos o compartir con amigos y familia. Su textura esponjosa y su aroma irresistible hacen que todos pidan un poquito más.

La receta de budín de chocolate es tan versátil que se puede congelar en porciones y disfrutar en cualquier momento sin perder su humedad ni sabor.

Podés preparar un budín grande o mini budines que son muy vistosos

1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín .

2. Derretí el chocolate junto con la manteca a baño María o microondas, mezclando hasta obtener una mezcla lisa.

3. Batí los huevos con el azúcar hasta que blanqueen y dupliquen su volumen.

4. Incorporá el chocolate derretido a los huevos, mezclando suavemente con espátula.

5. Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal. Sumá a la mezcla de chocolate en forma envolvente, evitando que se baje.

6. Agregá la leche y mezclá hasta integrar. Opcionalmente, sumá nueces o chips de chocolate.

7. Verté la mezcla en el molde y horneá 25-30 minutos. Comprobá con un palito: debe salir apenas húmedo para mantener la humedad.

8. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.

Apurate a servirte porque apenas lo lleves a tu mesa desaparecerá En algunas regiones, la receta de budín de chocolate se mezcla con café o licor para intensificar su sabor y hacerlo más sofisticado. Los Andes

De la cocina a tu mesa

El budín de chocolate se hizo popular en Argentina en el siglo XX como alternativa casera al clásico postre europeo. Para conservarlo, guardalo tapado a temperatura ambiente hasta 2 días, o en heladera hasta 5 días. También podés freezarlo en porciones, listo para disfrutar en cualquier momento del verano. ¡Poné la pava!.