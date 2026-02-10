Presenta:

¡Puro placer dulce! receta de budín de chocolate ideal para el verano

Nada dice verano como una receta de budín de chocolate casera, húmeda y tentadora, ideal para compartir en tardes al aire libre o picnic con unos buenos mates.

Candela Spann

Para mates y meriendas: receta de budín de chocolate del verano.

Shutterstock

El verano es el momento ideal para disfrutar de postres frescos y caseros. Esta receta de budín de chocolate combina humedad, sabor intenso y facilidad de preparación, perfecta para meriendas, desayunos o compartir con amigos y familia. Su textura esponjosa y su aroma irresistible hacen que todos pidan un poquito más.

Podés preparar un budín grande o mini budines que son muy vistosos
La receta de budín de chocolate es tan versátil que se puede congelar en porciones y disfrutar en cualquier momento sin perder su humedad ni sabor.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 200 g de chocolate semi amargo.
  • 150 g de manteca.
  • 150 g de azúcar.
  • 4 huevos.
  • 150 g de harina 0000.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 50 ml de leche.
  • 1 pizca de sal.
  • Opcional: nueces o chips de chocolate.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá un molde de budín.

2. Derretí el chocolate junto con la manteca a baño María o microondas, mezclando hasta obtener una mezcla lisa.

3. Batí los huevos con el azúcar hasta que blanqueen y dupliquen su volumen.

4. Incorporá el chocolate derretido a los huevos, mezclando suavemente con espátula.

5. Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal. Sumá a la mezcla de chocolate en forma envolvente, evitando que se baje.

6. Agregá la leche y mezclá hasta integrar. Opcionalmente, sumá nueces o chips de chocolate.

7. Verté la mezcla en el molde y horneá 25-30 minutos. Comprobá con un palito: debe salir apenas húmedo para mantener la humedad.

8. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.

Apurate a servirte porque apenas lo lleves a tu mesa desaparecerá
En algunas regiones, la receta de budín de chocolate se mezcla con café o licor para intensificar su sabor y hacerlo más sofisticado.

De la cocina a tu mesa

El budín de chocolate se hizo popular en Argentina en el siglo XX como alternativa casera al clásico postre europeo. Para conservarlo, guardalo tapado a temperatura ambiente hasta 2 días, o en heladera hasta 5 días. También podés freezarlo en porciones, listo para disfrutar en cualquier momento del verano. ¡Poné la pava!.

