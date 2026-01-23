Presenta:

Budín de zanahoria húmedo, receta fácil y perfecta para el verano

Este budín de zanahoria es húmedo y rendidor, ideal para el verano: perfecto para la merienda, fácil de hacer y con sabor casero que nunca falla.

Candela Spann

Verano y budín de zanahoria, la mejor combinación
Shutterstock

Este budín de zanahoria es una receta clásica, rendidora y muy querida en la cocina casera. Ideal para el verano, se disfruta frío o a temperatura ambiente, con una textura húmeda y sabor suave. Es perfecto para meriendas, desayunos o para acompañar unos mates, combinando simpleza, nutrición y un toque dulce bien argentino. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Zanahoria rallada fina: 250 gramos

  • Huevos: 3 unidades

  • Azúcar: 180 gramos

  • Aceite neutro: 120 ml

  • Harina 0000: 250 gramos

  • Polvo de hornear: 10 gramos

  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita

  • Canela: 1 cucharadita

  • Sal: 1 pizca

Paso a paso para lograr un budín de zanahoria perfecto

1- Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa.

2- Incorporá en forma de hilo el aceite y la esencia de vainilla, mezclando bien.

3- Agregá la zanahoria rallada y uní suavemente.

4- Tamizá la harina, el polvo de hornear, la canela y la sal, e incorporalos a la preparación.

5- Volcá la mezcla en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado.

6- Cociná en horno precalentado a 170 °C durante 40–45 minutos, hasta que al pinchar salga seco.

De la cocina a la mesa

Dejá enfriar el budín antes de desmoldar, para que mantenga su forma. Podés servirlo solo, con azúcar impalpable o con un glaseado espectacular y casero. Es una opción práctica para compartir, llevar o guardar, que gana sabor con el paso de las horas y se adapta perfecto a mesas informales y días cálidos. ¡A disfrutar!

