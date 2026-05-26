La nueva serie de Tom Hanks que impacta con imágenes jamás vistas

Tom Hanks vuelve con la serie sobre la Segunda Guerra Mundial que ya genera furor. Ya da de qué hablar.

La Segunda Guerra Mundial vuelve a la pantalla con una apuesta enorme. History estrenó “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks ”, una serie documental con imágenes restauradas, archivos nunca vistos y un enfoque centrado en las historias humanas. Para fanáticos de la historia y amantes de las series bélicas.

Una serie histórica que tardó diez años en terminarse El proyecto estuvo más de una década en desarrollo y cuenta con Tom Hanks como narrador, presentador y productor ejecutivo. La serie tendrá 20 episodios y repasará algunos de los momentos más impactantes del conflicto que marcó al siglo XX.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención es el uso exclusivo de material real. La producción evita recreaciones ficticias y trabaja solo con imágenes de archivo restauradas y grabaciones originales. Ese detalle le da un tono mucho más fuerte y cercano a cada episodio.

La serie recorre hechos históricos como la invasión de Polonia, el Día D, la batalla de Stalingrado, la caída de Berlín y los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. También abre espacio para temas menos conocidos, como la guerra submarina, el espionaje y la propaganda utilizada durante aquellos años.