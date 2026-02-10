Hamburguesas de lentejas y avena: una receta saludable y fácil para el verano
Una receta casera de hamburguesas de lentejas y avena, nutritivas y llenas de sabor para una comida veraniega sin carne.
Estas hamburguesas son una opción rica y contundente para cuando se busca comer algo liviano pero que realmente sacie. Funcionan muy bien tanto recién hechas como frías, dentro de un pan o al plato, y se adaptan perfecto a una comida informal, un almuerzo rápido o una cena tranqui. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 6 hamburguesas)
1 taza de lentejas cocidas
½ taza de avena arrollada
1 huevo
1 cebolla chica
1 diente de ajo
1 cucharadita de pimentón
2 cucharadas de perejil picado
Sal y pimienta a gusto
Aceite para la cocción
Paso a paso de la receta
Las lentejas se escurren bien y se pisan ligeramente con un tenedor, dejando algo de textura.
La cebolla y el ajo se pican bien chicos y se rehogan con un chorrito de aceite hasta que estén transparentes.
En un bowl se mezclan las lentejas, la avena, el huevo, la cebolla y el ajo salteados, el perejil y los condimentos.
La preparación se integra hasta obtener una pasta húmeda pero moldeable. Si estuviera muy blanda, se suma un poco más de avena.
Con las manos se forman las hamburguesas, presionando bien para que mantengan la forma.
Se cocinan en una sartén apenas aceitada, a fuego medio, unos 4 a 5 minutos por lado, hasta que estén doradas.
También pueden cocinarse al horno a 180 °C durante unos 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
- Se sirven calientes o frías, solas, con ensalada, o dentro de un pan. ¡Y listo!