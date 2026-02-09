Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta de lomo con salsa de hongos para ocasiones especiales

Prepara esta receta paso a paso de lomo con salsa de hongos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.

Candela Spann

Muchas personas consideran esta receta ideal para aprender a preparar salsas cremosas.

Muchas personas consideran esta receta ideal para aprender a preparar salsas cremosas.

Shutterstock

Esta receta de lomo con salsa de hongos combina sabor, elegancia y sencillez en un solo plato. Es ideal para ocasiones especiales o comidas familiares, ya que utiliza ingredientes accesibles y una preparación clara, logrando un resultado cremoso, aromático y muy apetitoso para todos los gustos actuales, equilibrados, caseros memorables.

Te Podría Interesar

Esta receta tiene variantes internacionales que cambian la crema por vino o mostaza.
Esta receta tiene variantes internacionales que cambian la crema por vino o mostaza.

Esta receta tiene variantes internacionales que cambian la crema por vino o mostaza.

Ingredientes para un lomo con salsa de hongos perfecto

Rinde 4 porciones.

  • 600 g de lomo de cerdo o res.
  • 250 g de hongos frescos (champiñones o portobello).
  • 1 taza de crema de leche (240 ml).
  • 1 taza de caldo de carne (240 ml).
  • 1 cebolla mediana picada (150 g).
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 2 cucharadas de mantequilla (30 g).
  • 1 cucharada de aceite vegetal (15 ml).
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Salpimenta el lomo por ambos lados.

2- En una sartén amplia, calienta el aceite y dora el lomo hasta sellarlo completamente. Retira y reserva.

3- En la misma sartén, agrega la mantequilla y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

4- Incorpora los hongos y cocina hasta que liberen su jugo.

5- Añade el caldo y deja reducir ligeramente.

6- Agrega la crema y mezcla bien.

7- Regresa el lomo a la sartén y cocina a fuego bajo durante 15 minutos.

8- Rectifica sal y pimienta antes de servir.

La receta se popularizó por combinar carne económica con una salsa sofisticada.
La receta se populariz&oacute; por combinar carne econ&oacute;mica con una salsa sofisticada.

La receta se popularizó por combinar carne económica con una salsa sofisticada.

De la cocina a la mesa

El lomo con salsa de hongos es un plato versátil que se adapta a diferentes acompañamientos y momentos. Esta receta permite disfrutar de una carne jugosa con una salsa suave y profunda en sabor. Es perfecta para servir con arroz, puré o verduras salteadas. Además, su preparación no requiere técnicas complejas, solo atención en los tiempos de cocción. Preparar este plato en casa ayuda a valorar la cocina casera y compartir una comida especial. Sin duda, es una opción confiable para lucirse en reuniones familiares, celebraciones sencillas o cenas cotidianas, siempre dejando una impresión cálida, sabrosa y memorable para todos. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas