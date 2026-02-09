Receta de lomo con salsa de hongos para ocasiones especiales
Prepara esta receta paso a paso de lomo con salsa de hongos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de lomo con salsa de hongos combina sabor, elegancia y sencillez en un solo plato. Es ideal para ocasiones especiales o comidas familiares, ya que utiliza ingredientes accesibles y una preparación clara, logrando un resultado cremoso, aromático y muy apetitoso para todos los gustos actuales, equilibrados, caseros memorables.
Ingredientes para un lomo con salsa de hongos perfecto
Rinde 4 porciones.
- 600 g de lomo de cerdo o res.
- 250 g de hongos frescos (champiñones o portobello).
- 1 taza de crema de leche (240 ml).
- 1 taza de caldo de carne (240 ml).
- 1 cebolla mediana picada (150 g).
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 cucharadas de mantequilla (30 g).
- 1 cucharada de aceite vegetal (15 ml).
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Salpimenta el lomo por ambos lados.
2- En una sartén amplia, calienta el aceite y dora el lomo hasta sellarlo completamente. Retira y reserva.
3- En la misma sartén, agrega la mantequilla y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
4- Incorpora los hongos y cocina hasta que liberen su jugo.
5- Añade el caldo y deja reducir ligeramente.
6- Agrega la crema y mezcla bien.
7- Regresa el lomo a la sartén y cocina a fuego bajo durante 15 minutos.
8- Rectifica sal y pimienta antes de servir.
De la cocina a la mesa
El lomo con salsa de hongos es un plato versátil que se adapta a diferentes acompañamientos y momentos. Esta receta permite disfrutar de una carne jugosa con una salsa suave y profunda en sabor. Es perfecta para servir con arroz, puré o verduras salteadas. Además, su preparación no requiere técnicas complejas, solo atención en los tiempos de cocción. Preparar este plato en casa ayuda a valorar la cocina casera y compartir una comida especial. Sin duda, es una opción confiable para lucirse en reuniones familiares, celebraciones sencillas o cenas cotidianas, siempre dejando una impresión cálida, sabrosa y memorable para todos. ¡A disfrutar!