Carlota de limón en 10 minutos: la receta del postre fresco que siempre funciona

Esta receta de Carlota de limón ofrece un postre fresco, sencillo y perfecto para cualquier ocasión. Con pocos ingredientes y un procedimiento rápido, se logra una textura cremosa y un sabor equilibrado entre lo dulce y lo ácido. Ideal para reuniones, celebraciones o simplemente para disfrutar algo delicioso sin complicaciones.

La receta es tan flexible que admite variaciones con frutas como frutillas, durazno o mango sin perder su esencia fresca.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En un bol grande, mezcla la leche condensada, la crema y el jugo de limón hasta obtener una crema espesa y homogénea.

2- Añade la ralladura de limón y revuelve suavemente.

3- Remoja ligeramente cada galleta María en la leche, sin permitir que se deshagan.

4- En un molde rectangular o redondo, coloca una capa de galletas en el fondo.

5- Agrega una capa de crema de limón sobre las galletas y esparce de manera uniforme.

6- Repite el proceso alternando capas de galletas y crema hasta llenar el molde.

7- Finaliza con una capa de crema y decora con rodajas de limón o ralladura adicional.

8- Cubre el molde con film y refrigera durante al menos 4 horas, idealmente toda la noche para mejor textura.

9- Corta en porciones y sirve fría.

Esta receta es una de las más buscadas en temporadas de calor, ya que no requiere horno y se prepara en pocos minutos.

De la cocina a la mesa

La Carlota de limón es un postre que combina practicidad y sabor, ideal para cualquier momento del año. Su preparación no requiere horno y utiliza ingredientes económicos y fáciles de encontrar. La mezcla cremosa de limón contrasta de manera deliciosa con la textura suave de las galletas, creando un equilibrio perfecto. Además, es una opción versátil, ya que puedes ajustar la acidez, agregar frutas o personalizar la decoración. Su éxito en la mesa está prácticamente garantizado: es fresca, ligera y gusta tanto a niños como a adultos. Prepararla es sencillo y disfrutarla es aún mejor. ¡A disfrutar!