Crema de calabaza española fácil y deliciosa: la receta casera perfecta
Prepara esta receta paso a paso de crema de calabaza, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de crema de calabaza destaca por su sencillez, sabor suave y textura aterciopelada. Es perfecta para quienes buscan una preparación nutritiva, ligera y llena de aroma casero. La receta combina pocos ingredientes para crear un plato cálido e ideal en cualquier época del año, especialmente en días frescos.
Ingredientes para una crema de calabaza perfecta
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de calabaza pelada y troceada.
- 1 cebolla picada.
- 2 zanahorias en rodajas.
- 2 papas medianas en cubos.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 litro de caldo de verduras.
- 150 ml de crema o leche evaporada.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Nuez moscada (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el aceite de oliva en una olla grande y sofríe la cebolla hasta que quede transparente.
2- Añade la calabaza, las zanahorias y las papas; mezcla para integrar sabores durante un par de minutos.
3- Vierte el caldo de verduras y cocina a fuego medio por unos 25 minutos o hasta que las verduras estén tiernas.
4- Retira del fuego y licúa cuidadosamente hasta obtener una crema suave.
5- Regresa la mezcla a la olla, incorpora la crema o leche evaporada y ajusta sal, pimienta y nuez moscada.
6- Cocina 5 minutos más a fuego bajo para integrar todos los sabores.
7- Sirve caliente y acompaña con crutones, semillas tostadas o un chorrito de aceite de oliva.
De la cocina a la mesa
Esta receta de crema de calabaza es una opción perfecta para quienes buscan un plato nutritivo, reconfortante y fácil de preparar. Su textura suave y su sabor naturalmente dulce la convierten en una alternativa ideal para comidas ligeras o cenas equilibradas. Además, permite variaciones según el gusto personal: desde añadir jengibre para un toque más aromático hasta sustituir la crema por opciones vegetales para hacerla más ligera. La receta funciona bien tanto para ocasiones cotidianas como para presentaciones más especiales, ya que siempre ofrece un resultado cálido, elegante y sumamente satisfactorio. ¡A disfrutar!