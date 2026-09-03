Cheesecake sin harinas y sin azúcar: con un sabor chocolatoso intenso para golosos
Descubrí la clave para un cheesecake de chocolate perfecto y cremoso sin harinas ni azúcares: para darte un gusto sin culpas
El cheesecake de chocolate sin harina y sin azúcar es una de esas recetas ideales para disfrutar un postre intenso, cremoso y chocolatoso sin necesidad de utilizar harina de trigo ni azúcar. Tiene una textura suave y un sabor profundo a chocolate que lo convierte en una opción perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede bien cremoso y sin grietas: hornearel cheesecake a temperatura baja y dejarlo enfriar lentamente dentro del horno apagado. Así conserva una textura mucho más suave y pareja.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 4 horas de frío
Tiempo total de preparación
5 horas
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 150 gr de harina de almendras (para la base)
- 50 gr de manteca derretida (para la base)
- 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción (para la base)
- 500 gr de queso crema (para el relleno)
- 150 gr de chocolate sin azúcar (para el relleno)
- 3 huevos (para el relleno)
- 3 cucharadas de edulcorante apto para cocción (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- 2 cucharadas de cacao amargo sin azúcar (para el relleno)
Pasos
- Mezclá la harina de almendras, la manteca derretida y el edulcorante. Presioná la preparación en la base de un molde desmontable de 20 cm.
- Derretí el chocolate sin azúcar a baño María o en intervalos cortos de microondas. Reservá.
- Batí suavemente el queso crema con el edulcorante, la vainilla y el cacao. Incorporá los huevos, uno por uno, sin batir de más.
- Agregá el chocolate derretido y mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcá el relleno sobre la base y llevá a horno precalentado a 160 °C durante 40 a 45 minutos. El centro debe quedar ligeramente tembloroso.
- Apagá el horno y dejá el cheesecake adentro, con la puerta entreabierta, durante 30 minutos.
- Llevá a la heladera durante al menos 4 horas antes de desmoldar y servir.