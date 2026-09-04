Receta de scones de yogur y frutos rojos: deliciosa, fácil y en pocos pasos

Pasos

Precalentar el horno a 200 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un recipiente, mezclar la harina leudante, el azúcar y la sal.

Incorporar la manteca fría cortada en cubos y desgranarla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura similar a la arena.

Agregar el huevo, el yogur natural y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes sin amasar demasiado. Si la preparación queda seca, añadir un poco de leche.

Incorporar suavemente los frutos rojos, procurando no romperlos. Colocar la masa sobre una superficie enharinada, formar un disco de aproximadamente 3 centímetros de alto y cortar los scones.