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Receta de scones de yogur y frutos rojos: deliciosa, fácil y en pocos pasos

Disfrutá de unos deliciosos scones de yogur y frutos rojos, una receta fácil y rápida para sorprender en el desayuno o la merienda.

Candela Spann

Receta de scones de yogur y frutos rojos: deliciosa, fácil y en pocos pasos

Receta de scones de yogur y frutos rojos: deliciosa, fácil y en pocos pasos

Imagen creada con IA - MDZ

Estos scones de yogur y frutos rojos son una de las recetas ideales para acompañar el desayuno o la merienda con una preparación tierna, ligeramente húmeda y llena de sabor. La combinación del yogur con los frutos rojos aporta una textura suave y un contraste delicioso entre lo dulce y lo ácido.

Son fáciles de preparar y no requieren técnicas complicadas, por lo que resultan perfectos para disfrutar de una merienda casera. En la cocina, se pueden adaptar con frutillas, arándanos, frambuesas o una mezcla de todos ellos. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 tazas de harina leudante 2 tazas de harina leudante
  • ½ taza de azúcar ½ taza de azúcar
  • 100 g de manteca fría 100 g de manteca fría
  • 1 huevo 1 huevo
  • ½ taza de yogur natural ½ taza de yogur natural
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • ½ taza de frutos rojos frescos o congelados ½ taza de frutos rojos frescos o congelados
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • Leche, cantidad necesaria Leche, cantidad necesaria
  • Azúcar extra para espolvorear Azúcar extra para espolvorear
Pasos
  • Precalentar el horno a 200 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un recipiente, mezclar la harina leudante, el azúcar y la sal.
  • Incorporar la manteca fría cortada en cubos y desgranarla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura similar a la arena.
  • Agregar el huevo, el yogur natural y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes sin amasar demasiado. Si la preparación queda seca, añadir un poco de leche.
  • Incorporar suavemente los frutos rojos, procurando no romperlos. Colocar la masa sobre una superficie enharinada, formar un disco de aproximadamente 3 centímetros de alto y cortar los scones.
  • Disponer los scones en la placa, espolvorear con azúcar y hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados. Dejar entibiar antes de servir.

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