Receta de scones de yogur y frutos rojos: deliciosa, fácil y en pocos pasos
Disfrutá de unos deliciosos scones de yogur y frutos rojos, una receta fácil y rápida para sorprender en el desayuno o la merienda.
Estos scones de yogur y frutos rojos son una de las recetas ideales para acompañar el desayuno o la merienda con una preparación tierna, ligeramente húmeda y llena de sabor. La combinación del yogur con los frutos rojos aporta una textura suave y un contraste delicioso entre lo dulce y lo ácido.
Son fáciles de preparar y no requieren técnicas complicadas, por lo que resultan perfectos para disfrutar de una merienda casera. En la cocina, se pueden adaptar con frutillas, arándanos, frambuesas o una mezcla de todos ellos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 tazas de harina leudante
- ½ taza de azúcar
- 100 g de manteca fría
- 1 huevo
- ½ taza de yogur natural
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ taza de frutos rojos frescos o congelados
- 1 pizca de sal
- Leche, cantidad necesaria
- Azúcar extra para espolvorear
Pasos
- Precalentar el horno a 200 °C y cubrir una placa con papel manteca. En un recipiente, mezclar la harina leudante, el azúcar y la sal.
- Incorporar la manteca fría cortada en cubos y desgranarla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura similar a la arena.
- Agregar el huevo, el yogur natural y la esencia de vainilla. Unir los ingredientes sin amasar demasiado. Si la preparación queda seca, añadir un poco de leche.
- Incorporar suavemente los frutos rojos, procurando no romperlos. Colocar la masa sobre una superficie enharinada, formar un disco de aproximadamente 3 centímetros de alto y cortar los scones.
- Disponer los scones en la placa, espolvorear con azúcar y hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que estén apenas dorados. Dejar entibiar antes de servir.