Paso a paso para preparar torta de ricota y frutos rojos, perfecta para la merienda de hoy
La torta de ricota y frutos rojos, suave y cremosa, es ideal para acompañar el mate o el café, ofreciendo un contraste perfecto de texturas y sabores.
La torta de ricota y frutos rojos es una preparación suave, cremosa y delicadamente dulce, ideal para acompañar el mate, el café o servir como postre. Esta es una de las recetas que combina una base tierna con un relleno de ricota y el toque ligeramente ácido y fresco de los frutos rojos.
El contraste entre la textura cremosa de la ricota y la intensidad de las frutas convierte a esta torta en una opción especial para cualquier merienda. Dentro de la cocina casera, es una preparación sencilla que puede servirse fría o a temperatura ambiente. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 10 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 g de harina 0000 (para la masa)
- 100 g de manteca (para la masa)
- 80 g de azúcar (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- 1 cucharadita de polvo para hornear (para la masa)
- 1 pizca de sal (para la masa)
- 500 g de ricota (para el relleno)
- 2 huevos (para el relleno)
- 100 g de azúcar (para el relleno)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para el relleno)
- Ralladura de 1 limón (para el relleno)
- 150 g de frutos rojos frescos o congelados (para el relleno)
- 1 cucharada de fécula de maíz (para el relleno)
Pasos
- Preparar la masa: colocar la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal en un bowl. Agregar la manteca fría en cubos y trabajar con las manos hasta obtener una textura arenosa. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla y unir sin amasar demasiado. Envolver y llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Preparar el relleno: mezclar la ricota con los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón hasta obtener una crema homogénea. Si la ricota tiene mucho líquido, escurrirla previamente para evitar que el relleno quede demasiado húmedo.
- Preparar los frutos rojos: mezclar las frutas con la fécula de maíz. Esto ayudará a absorber parte de sus jugos durante la cocción y evitará que el relleno se vuelva demasiado líquido.
- Armar la torta: estirar aproximadamente dos tercios de la masa y cubrir la base y los bordes de un molde de 22 cm. Volcar el relleno de ricota y distribuir los frutos rojos por encima. Estirar el resto de la masa y colocarla como tapa, o formar tiras para crear un acabado tipo enrejado.
- Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 45 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno firme en los bordes. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar y servir la torta de ricota y frutos rojos.