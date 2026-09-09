El portal 9/9 abre y esto es lo que debes hacer: soltar y atraer abundancia

El portal 9/9 abre hoy y este es el paso a paso para no desperdiciar su energía. Los tres rituales que sí funcionan.

El número nueve marca el cierre de un ciclo importante. Hoy la energía numérica se duplica y abre un espacio ideal para renovar intenciones. Si buscas atraer abundancia, este es el momento preciso para activar este portal.

Tres pasos clave para transformar tu energía este 9 de septiembre Para empezar, toma una hoja blanca y escribe todo lo que deseas soltar en este momento. Anota los hábitos, miedos o deudas que ya no quieres llevar contigo durante los próximos meses. Quema el papel con cuidado y arroja las cenizas fuera de tu hogar para simbolizar el final definitivo.

El segundo paso consiste en realizar una limpieza profunda en la entrada principal de tu vivienda. Lava la puerta con agua, vinagre blanco y una pizca de sal marina para eliminar cargas pesadas. Al terminar, coloca un vaso con agua limpia justo al lado de la entrada para recibir la nueva prosperidad.