L-Gante, al borde de la prisión: la última denuncia en su contra y la advertencia de la Justicia

El músico fue imputado por amenazas agravadas y violación de domicilio tras un episodio en General Rodríguez. Su libertad pende de un hilo debido a la condena en suspenso que tiene desde 2024.

L-Gante se encuentra atravesando uno de los momentos más complejos de su situación penal. El cantante fue formalmente imputado por los delitos de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio, a raíz de un violento hecho ocurrido en una vivienda de la calle 25 de Octubre, en General Rodríguez.

Según consta en la denuncia radicada por una joven de 23 años, el artista llegó al lugar a bordo de su camioneta BMW X5 acompañado por un grupo de entre siete y diez personas, quienes habrían irrumpido en el inmueble e intimado a los ocupantes a abandonar la propiedad mediante la ostentación de armas de fuego, alegando que el terreno pertenecía a la familia del músico.

La situación del cantante En Primicias Ya, Rolando Barbano detalló el delicado panorama procesal del músico y desarmó la estrategia defensiva de su entorno, que intenta justificar el accionar aduciendo que la propiedad estaba usurpada. El periodista enfatizó que, para la Justicia, la situación dominial de la casa resulta irrelevante frente al delito denunciado, ya que Valenzuela debe responder directamente por haber llevado a un grupo armado a intimidar a los residentes e irrumpir en un domicilio ajeno.

El panorama ubica hoy a L-Gante entre dos frentes judiciales decisivos. Por un lado, la fiscal Florencia Toscano encabeza la investigación de estas denuncias recientes; por el otro, el juez Ignacio Racca observa atentamente el expediente. Racca es el mismo magistrado que en 2024 le otorgó a Valenzuela una condena de tres años de prisión en suspenso bajo la condición estricta de mantener una conducta intachable.

La mayor amenaza para la libertad del cantante no es solo una eventual condena futura, sino la revocación de su beneficio actual. Si el tribunal determina que Valenzuela violó las reglas de conducta impuestas en su sentencia previa, perderá la libertad condicional y deberá ir a la cárcel a cumplir de forma efectiva los tres años de prisión en suspenso que tiene pendientes.