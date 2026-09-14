No fue por Wanda Nara: el delicado motivo por el que L-Gante quedó fuera de MasterChef Celebrity

El cantante fue desvinculado del certamen culinario antes de comenzar a grabar. La decisión detrás de lo ocurrido y la palabra de Elián Valenzuela.

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe experimentó su primera baja antes de encender las hornallas. Lo que inicialmente se perfilaba como uno de los grandes atractivos de la temporada, la participación de L-Gante bajo la conducción de su expareja Wanda Nara, quedó totalmente descartado tras una drástica decisión del canal.

El primer indicio de esta ruptura se hizo evidente cuando la producción eliminó repentinamente al artista de todos los posteos promocionales en sus redes sociales, reemplazando su rostro en las gráficas que ya habían sido difundidas.

L-Gante afuera de la próxima temporada de MasterChef Aunque desde las fuentes oficiales del canal se argumentó en un primer momento que simplemente no se había llegado a un acuerdo y que existían conflictos con la agenda de la gira musical del cantante, la versión periodística apunta hacia una interna más compleja. La periodista Paula Varela fue la encargada de desentrañar los verdaderos motivos durante la emisión de Intrusos. Según la panelista, la decisión no fue de mutuo acuerdo, sino que Telefe tomó la determinación de sacarlo del formato.

La desvinculación, de acuerdo a la información expuesta por Varela, estaría profundamente arraigada a una preocupación por el bienestar del cantante. Trascendió que desde la producción "no lo ven bien" y que el músico estaría atravesando una situación vinculada a su salud. El punto de quiebre habría llegado cuando el referente del RKT sufrió una aparente descompensación que, según afirmó la periodista, le impidió incluso asistir al cumpleaños de su hija, Jamaica.