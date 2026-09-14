Mirtha Legrand recibió el alta médica: qué se sabe sobre su regreso a la televisión

Mirtha Legrand se retiró del sanatorio Mater Dei luego de que el equipo médico firmó su alta y en Intrusos compartieron detalles sobre su vuelta al programa.

Mirtha Legrand finalmente fue dada de alta luego de estar casi una semana internada debido a una gripe. La conductora de El Trece se encuentra en buen estado de salud y es por esto que el equipo médico del sanatorio Mater Dei decidió que pueda continuar su recuperación en la casa.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, señala el parte médico firmado por el médico Enrique Echagüe. Posteriormente a esto, desde el Instagram de la diva agradecieron al personal del nosocomio por la atención recibida.

Con La Chiqui fuera del hospital, muchos se preguntaron si volverá a la televisión y a conducir nuevamente "La Noche de Mirtha". En Intrusos (canal América) revelaron detalles sobre esta situación y fueron contundentes: "Le dieron el alta ayer a la noche; sabíamos que le iban a dar el alta en un momento que no estuvieran las cámaras en la puerta".

Mirtha Legrand de alta: qué se sabe sobre su regreso a la televisión "Lo que podemos confirmar hoy es que no graba el programa del viernes; se va a quedar unos días en la casa recuperándose. Este viernes lo hará Juana Viale y veremos el viernes próximo", comentó Adrián Pallares, conductor del ciclo de América.