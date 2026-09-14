El insólito comentario de una conductora a Nahuel Pennisi que se hizo viral: "Mirá la remera"

Durante la emisión del programa Se siente Argentina, su conductora protagonizó un blooper al hacerle una curiosa petición al cantante.

Un reciente episodio en la TV Pública se hizo viral en las redes sociales. El hecho ocurrió durante la emisión del ciclo Se siente Argentina, conducido por Coky Ramírez. En el estudio se encontraban como invitados los reconocidos músicos Nahuel Pennisi y Bruno Arias, quienes participaban de una charla distendida cuando un comentario involuntario desató las risas de todos los presentes.

El blooper tuvo lugar en el momento en que la conductora quiso hacer una pausa en la entrevista para destacar la vestimenta de Arias, quien llevaba puesta una remera con la imagen estampada de Mercedes Sosa. En su afán por compartir el detalle visual, Ramírez se dirigió directamente hacia Pennisi, olvidando por una fracción de segundo la ceguera del cantante.

El blooper de Ramírez con Pennisi “Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver”, fue la frase exacta que lanzó la conductora al aire. Inmediatamente después de pronunciar las palabras y percatarse de su propio furcio, Ramírez soltó una carcajada generalizada, seguida por la frase: "Ahí está la remera de Mercedes", mientras señalaba la prenda hacia las cámaras.

El remate espontáneo y la reacción de la presentadora no generaron ningún tipo de incomodidad en el piso; por el contrario, desataron la risa inmediata tanto de Pennisi como del resto del equipo.