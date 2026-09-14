Lejos de los medios: el radical cambio de vida de Ivana Nadal, sus viajes por el mundo y su presente amoroso

A una década de su aparición en la pantalla y tras sobrevivir a una brutal vulneración de su intimidad, la exconductora recorre el mundo con su pareja.

El rostro de Ivana Nadal fue, durante años, un sinónimo indiscutido del prime time televisivo. Tras dar sus primeros pasos en el modelaje a los 14 años y foguearse en la pantalla de TyC Sports con Tiempo Extra, el reconocimiento masivo le llegó en 2014. Su química con el Chino Leunis en Escape Perfecto (Telefe) la catapultó como una de las figuras más frescas del medio, abriéndole las puertas a ciclos como La Peña de Morfi y ¡Boom!.

Sin embargo, en marzo de 2016, su carrera y su vida personal sufrieron un impacto devastador. En el pico de su popularidad, fue víctima de un hackeo que derivó en la filtración no consentida de fotos y videos íntimos. La viralización de este material fue un golpe traumático que, aunque con el tiempo logró procesar y denunciar como una clara violación a su privacidad, marcó el inicio de su desencanto con la exposición mediática tradicional.

La reinvención lejos de las cámaras Ivana y su novia en Jujuy. IG @ivinadal El distanciamiento de los estudios de televisión no significó el fin de su carrera, sino una mutación hacia el ecosistema digital. Nadal comenzó a virar hacia temáticas de bienestar, entrenamiento físico y, sobre todo, espiritualidad y desarrollo personal.

Ivana Nadal junto a su pareja. IG @ivinadal Esta transformación le permitió monetizar su contenido de manera independiente, combinando publicaciones de lifestyle y modelaje, manteniendo así cautiva a una comunidad que hoy supera los 2,5 millones de seguidores en Instagram.

La pareja en Estados Unidos. IG @josefinarc El cambio de mentalidad trajo consigo un cambio de código postal. En 2022, tras evaluar radicarse en Estados Unidos y enfrentarse a las trabas migratorias, Ivana armó las valijas y se dirigió a Tulum, México. Desde el Caribe, sostiene una vida prácticamente nómade hacia distintos puntos geográficos.