Revelaron un dato clave sobre la muerte de Hayden Panettiere y hay conmoción: todo lo que se sabe

En el mes de agosto, el mundo artístico de Estados Unidos, luego de que se confirmó el fallecimiento de Hayden Panettiere . La actriz de tan solo 36 años que participó en "Heroes" y "Nashville" fue encontrada sin vida por el personal de emergencias que se dirigió hacia el domicilio ubicado en Carolina del Sur.

Panettiere inició su carrera actoral a muy temprana edad. A los 4 años integró el elenco de la popular telenovela estadounidense One Life to Live. Su debut en el cine llegó a los 9 años, cuando dobló la voz del personaje Dot, en la película animada A Bug's Life, de Pixar en 1998. Luego tuvo un papel estelar al lado de Denzel Washington en Remember the Titans, una cinta biográfica del ámbito deportivo.

A casi un mes de la muerte, el medio de comunicación estadounidense TMZ compartió un detalle clave que pone en foco la causa del deceso de la joven actriz. Según el portal Hayden, "tomó una pastilla letal el día de su muerte y varias fuentes policiales creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo ".

Además, expresaron que, según les informaron fuentes cercanas a la investigación, " Hayden consumió varias drogas que compró a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su muerte". Este dato generó una enorme conmoción en las redes sociales y en los seguidores de la actriz.

TMZ aclaró también que "la DEA en Los Ángeles está reconstruyendo activamente la relación entre Hayden y su traficante de drogas, intentando rastrear la pastilla mortal hasta él".

Hayden Panettiere y una confesión profunda años antes de su muerte

En el año 2022 Hayden Panettiere realizó una confesión que impactó a todos. La joven que en aquel momento tenía 33 años, reveló el mal momento que vivió durante una jornada de entrevistas: "Alguien del equipo con el que trabajaba se acercó a mí. Fue antes de una alfombra roja y yo hacía Héroes en ese momento. Hacíamos prensa todo el tiempo y estaba un poco baja de energía, así que sólo me dio una píldora a la que llamaba ‘de la felicidad’. Me dijo que me daría mucha energía, así que no pensé en ese momento que fuera una droga o algo malo".

Hayden Panettiere, quien después de Héroes protagonizó la serie Nashville, señaló en la charla que, aunque debió darse cuenta de que la situación era "insegura", finalmente las drogas que tomó le dieron "un poco" de la energía que necesitaba para continuar con las entrevistas.

"Era algo parecido al Adderall. Debí pensar que era sospechoso, pero no lo hice porque confiaba en la persona que me las dio”, explicó la artista. También aclaró que "o tenía ni idea de que esto no era algo apropiado, ni de la puerta que me abriría en cuanto a mi adicción".