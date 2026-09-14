La desgarradora confesión de Tini Stoessel en medio de la crisis familiar: "Sigo con..."

Tini Stoessel conmovió con su relato en medio del show que realizó en El Salvador y su relato se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Tini Stoessel se encuentra realizando la gira de "Futttura" en medio del escándalo que involucra a Alejandro, su padre. La artista argentina se presentó en El Salvador el domingo tras la reprogramación por mal tiempo y allí realizó una fuerte confesión que involucra a la salud mental.

"Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra y sigo con psicóloga", comenzó diciendo Tini Stoessel frente a los miles de fanáticos. Además, confirmó que se apoya mucho en su grupo de amigos y también en su equipo de trabajo.

No es la primera vez que ella habla de esta situación, ya que en los conciertos de México también lo hizo y agradeció el apoyo que le brindan día a día sus fans. En aquel show también se largó a llorar al escuchar por parte del público la frase "no estás sola".

El momento de la confesión de Tini Stoessel en pleno show Pamela David opinó sobre los dichos de Tini y fue contundente: "No sé si es una obligación que ella siente de involucrarse con su público... Antes estas cosas no se hablaban", comentó la conductora de canal América luego de escuchar la íntima declaración de la cantante argentina.