Revelan que la familia de Mirtha Legrand está furiosa con una famosa periodista: el motivo

Yanina Latorre sorprendió a todos al contar que la familia de Mirtha se encuentra enojada con una conocida comunicadora.

Mirtha Legrand fue dada de alta tras permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires. La conductora se sigue recuperando en su casa luego de que el equipo médico confirmó que podía dejar el nosocomio.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, señala el parte médico firmado por el médico Enrique Echagüe. Posteriormente a esto, desde el Instagram de la diva agradecieron al personal del nosocomio por la atención recibida.

En medio de todo esto, Yanina Latorre reveló que la familia de La Chiqui está furiosa con Mercedes Ninci, conocida periodista: "Le dieron de alta a Mirtha Legrand para todos los pelot... que hablaban de que estaba bien, mal. Sé que el sanatorio y la familia están súper enojados con Mercedes Ninci porque la semana pasada dio información y leyó un estudio al aire".

Yanina Latorre confirmó que la familia de Mirtha Legrand está enojada con una periodista "Para leer un estudio al aire, sobre todo de una persona de 99 años, tenés que tener la historia clínica de esa persona con anterioridad", comentó Latorre. Es por esto que la conductora de América confirmó que la familia se enojó bastante y dejó en claro que "con Mirtha no hay que jugar al morbo".