Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron en una ceremonia muy íntima: las fotos de la boda

Julieta Prandi y Emanuel decidieron dar un paso muy importante en su hermosa historia de amor y se casaron por civil en San Isidro.

El mundo del espectáculo quedó sorprendido luego de que Ángel de Brito compartió el lunes por la noche que Julieta Prandi y Emanuel Ortega se iban a casar. La pareja pretendía hacer todo de manera secreta; sin embargo, en LAM revelaron los detalles y la prensa asistió al lugar para presenciar el momento.

Después de lo que fue la ceremonia, el feliz matrimonio tuvo un almuerzo junto a sus familiares y amigos en un conocido restaurante de Buenos Aires. De la celebración participaron Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes hablaron con Intrusos y se mostraron felices por este paso importante que dieron Emanuel y Julieta.

"Estamos felices y ellos también, que es lo más importante", comentó Evangelina y dejó en claro que los hermanos de Emanuel no asistieron al evento porque se encontraban con compromisos ya pactados. En otra parte de la nota confesó que tiene una excelente relación con Julieta Prandi: "Tiene unos hijos maravillosos. Estamos muy contentos de que estén en nuestra familia".

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil Julieta Prandi y Emanuel Ortega se dan un beso tras casarse por civil. RS Fotos. Luego de firmar y ya festejando su casamiento, ambos decidieron romper el silencio: "La idea era que no lo supieran hasta que se enteraron", comentó Prandi. Por el lado de Emanuel, subrayó que "en realidad no le avisamos a nadie hasta ayer. Quisimos hacer algo muy tranquilo".

Según lo que expresó Ángel de Brito en LAM, ambos armarán muy pronto las valijas y viajarán rumbo a Estados Unidos para pasar su luna de miel. El lugar elegido es Miami, donde seguramente disfrutarán del sol, las hermosas playas y el mar.