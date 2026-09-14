Estuvo a su lado cuando más lo necesitaba y ahora se van a casar: la boda entre famosos que alegra a la farándula

Dos famosos decidieron dar el próximo paso en su hermosa historia de amor y el mundo del espectáculo se alegró por completo.

Los casamientos en el mundo de la farándula están a la orden del día y, en las últimas horas, Ángel de Brito sorprendió al revelar que una querida pareja de famosos va a afianzar su relación con una boda en secreto. Sin embargo, el misterio quedó al descubierto tras la información del conductor.

La noticia generó una gran alegría, especialmente por la historia que atravesó ella, quien después de vivir un momento muy difícil encontró nuevamente motivos para sonreír y esta decisión es parte de ello. Se trata nada más y nada menos que de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

"Se casan mañana por civil al mediodía en San Isidro y luego van a festejar a un lugar", comentó el conductor respecto a la boda entre la pareja. Además, contó que será una ceremonia íntima con familiares y amigos de ambos famosos: "De parte de ella estarán sus hijos, sus padres y su hermana, y de parte de él sus padres, sus hijos y algunos amigos".

Los detalles del casamiento que alegra al mundo del espectáculo Luego de lo que será la boda, ambos armarán las valijas y partirán rumbo a los Estados Unidos. La luna de miel decidieron pasarla en Miami para disfrutar del sol y la playa, según lo que expresó Ángel de Brito en América.

Luego de la boda, ambos prepararán las valijas y viajarán rumbo a Estados Unidos para disfrutar de su luna de miel. Según contó Ángel de Brito en LAM, la pareja eligió Miami como el lugar para pasar unos días tras la celebración.