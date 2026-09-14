Premios Emmy 2026: los ganadores y todas las sorpresas de la televisión estadounidense

Con The Pitt y Hacks liderando las candidaturas, la 78.ª edición promete una gala llena de homenajes, estrellas invitadas y la conducción de Mariska Hargitay.

La Academia de la Televisión se viste de gala una vez más para celebrar lo mejor de la pantalla chica en la 78.ª edición de los Premios Emmy. Este lunes, el Peacock Theater del centro de Los Ángeles será el epicentro del glamour y el talento, en una ceremonia que promete emociones, sorpresas y momentos inolvidables para los amantes de las series.

Este año, la ceremonia está en manos de la aclamada actriz, directora y productora Mariska Hargitay, quien será la encargada de guiar una noche repleta de estrellas. La gala cuenta con presentadores de lujo como Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm y Macaulay Culkin, además de homenajes muy esperados por los fanáticos, como la celebración por el 30.º aniversario de Buffy the Vampire Slayer y los 50 años de Charlie's Angels.

La transmisión principal en vivo dio comienzo a las 21:00 hs y se puede disfrutar a través de la pantalla de TNT y desde la plataforma de streaming HBO Max.

La competencia de este año llega más reñida que nunca. El aclamado drama The Pitt lidera la carrera con 25 candidaturas, seguido muy de cerca por la brillante y última temporada de la comedia Hacks, con 24 nominaciones. Con grandes favoritos, talentos emergentes y despedidas de series icónicas, la mesa está servida para una premiación histórica.