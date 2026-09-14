Premios Emmy 2026: los ganadores y todas las sorpresas de la televisión estadounidense
Con The Pitt y Hacks liderando las candidaturas, la 78.ª edición promete una gala llena de homenajes, estrellas invitadas y la conducción de Mariska Hargitay.
La Academia de la Televisión se viste de gala una vez más para celebrar lo mejor de la pantalla chica en la 78.ª edición de los Premios Emmy. Este lunes, el Peacock Theater del centro de Los Ángeles será el epicentro del glamour y el talento, en una ceremonia que promete emociones, sorpresas y momentos inolvidables para los amantes de las series.
Este año, la ceremonia está en manos de la aclamada actriz, directora y productora Mariska Hargitay, quien será la encargada de guiar una noche repleta de estrellas. La gala cuenta con presentadores de lujo como Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm y Macaulay Culkin, además de homenajes muy esperados por los fanáticos, como la celebración por el 30.º aniversario de Buffy the Vampire Slayer y los 50 años de Charlie's Angels.
La transmisión principal en vivo dio comienzo a las 21:00 hs y se puede disfrutar a través de la pantalla de TNT y desde la plataforma de streaming HBO Max.
La competencia de este año llega más reñida que nunca. El aclamado drama The Pitt lidera la carrera con 25 candidaturas, seguido muy de cerca por la brillante y última temporada de la comedia Hacks, con 24 nominaciones. Con grandes favoritos, talentos emergentes y despedidas de series icónicas, la mesa está servida para una premiación histórica.
Los ganadores de la noche
Series de comedia
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Mejor actriz: Jean Smart (Hacks). Presentada por Zendaya, Smart hizo historia al convertirse en la primera artista en ganar un Emmy por cada temporada de una misma serie (llevándose su quinto galardón).
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Mejor actor: Matthew Rhys (Widow's Bay). Logró un hito absoluto: al ganar también en Miniserie, se convirtió en el primer intérprete en la historia en llevarse dos estatuillas a "Mejor Actor" en una misma noche.
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Mejor actriz de reparto: Kate O'Flynn (Widow's Bay). Presentada por Amy Poehler, alzó el primer Emmy de su carrera.
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Mejor actor de reparto: Stephen Root (Widow's Bay). De la mano de Sofía Vergara, el actor agradeció emocionado por competir en la misma categoría que Harrison Ford.
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Mejor guion: Katie Dippold (Widow's Bay). Dedicó el premio a Apple, al elenco y, con mucho humor, a su "novio de 16 años".
Series de drama
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Mejor actriz: Rhea Seehorn (Pluribus). Presentada por Julia Garner y Florence Pugh, dio la gran sorpresa de la noche al imponerse sobre favoritas como Zendaya.
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Mejor actor: Noah Wyle (The Pitt). Tras un monólogo sarcástico de John Mulaney, Wyle obtuvo su segundo premio por este personaje y reconoció a Gary Oldman como su inspiración.
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Mejor actriz de Reparto: Allison Janney (The Diplomat). Con este triunfo, alcanza un total de ocho estatuillas, consolidándose entre las actrices más ganadoras de la historia.
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Mejor actor de Reparto: Tom Pelphrey (Task). Además de agradecer a su compañero Mark Ruffalo, conmovió a todos al anunciar que su esposa está esperando un bebé.
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Mejor director: Saul Metzstein (Slow Horses - Scars).
Miniseries, antologías o películas
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Mejor actriz: Sally Field (Remarkably Bright Creatures). El premio tuvo una introducción de lujo a cargo de Emma D'Arcy y Emilia Clarke, quienes hablaron en Alto Valyrio.
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Mejor actor: Matthew Rhys (The Beast in Me). El galardón fue entregado por Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz, quienes aprovecharon para homenajear al elenco fallecido de Buffy, la cazavampiros.
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