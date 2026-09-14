Premios Emmy 2026: mirá los looks de los famosos de la TV estadounidense

No te pierdas los looks de tus famosos favoritos en la alfombra roja de la 78.ª edición de los Premios Emmy.

La 78.ª edición de los Premios Emmy se está llevando a cabo este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay, actriz y productora, como anfitriona de la velada. La gala, que distingue a lo más sobresaliente de la televisión estadounidense, comenzó a las 20 y podrá seguirse por HBO Max y TNT.

Entre las producciones con más chances aparece The Pitt, la serie médica de HBO Max que acumula 25 nominaciones y se perfila como la gran favorita. Detrás se ubica Hacks, también de HBO Max, con 24 postulaciones, la cifra más alta conseguida por una comedia en la historia de los Emmy. Completan el grupo de títulos más nominados La maldición de Widow's Bay (Apple TV+), con 19; Pluribus (Apple TV), con 18; y la segunda temporada de Bronca (Netflix), que encabeza la categoría de miniseries con 16. Con 122 nominaciones en total, HBO Max es la plataforma más postulada.

La noche incluirá, además, homenajes especiales y algunos cambios en relación con ediciones previas. Mariska Hargitay, conocida internacionalmente por interpretar a Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit desde 1999, será la encargada de conducir la ceremonia.

Junto a Hargitay, numerosas celebridades tendrán la tarea de entregar las estatuillas. La lista de presentadores anunciados incluye a Stephen Amell, Awkwafina, Jamie Lee Curtis, Emma D'Arcy, Julia Garner, LL COOL J, Woody Harrelson, Matthew McConaughey, John Mulaney, Emmy Rossum, Sofía Vergara y Shailene Woodley. También formarán parte Zendaya, Florence Pugh, Jon Hamm, Keke Palmer, Niecy Nash-Betts, Macaulay Culkin, Sally Field, David Harbour, Alan Cumming, Dan Levy, Amy Poehler y Rachel Sennott, entre otras figuras.