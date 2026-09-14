Dolor por el fallecimiento del diseñador Bob Mackie, el genio que vistió a Marilyn Monroe y muchas figuras

Con tristeza, la moda internacional dice adiós al emblemático diseñador. Tras su fallecimiento dejó un legado imborrable como la mente brillante tras los looks más icónicos de Hollywood.

El universo de la alta costura y el espectáculo internacional atraviesa momentos de profunda tristeza por el fallecimiento del famoso diseñador Bob Mackie. El creador de vestuario que definió la estética de las mayores estrellas del entretenimiento murió en California a los 87 años, dejando un legado imborrable en la moda del espectáculo.

El deceso del artista ocurrió en un centro de salud de Palm Springs, según lo indicado por Joe McFate, quien estuvo al frente de la dirección creativa de su firma durante un largo período. Con esta partida se apaga la luz de un referente cuya aguja moldeó la imagen pública de leyendas como Diana Ross, Tina Turner, Liza Minnelli, Bette Midler y Elton John, trascendiendo incluso al vestir a la icónica muñeca Barbie.

Tras la muerte de Bob Mackie, el universo de la moda llora la partida del famoso diseñador que vistió a figuras icónicas como Cher. Foto: Instagram @bobmackie Un ícono moldeado al calor de la televisión La consagración de su talento se gestó en la pantalla chica norteamericana a finales de la década de 1960. La famosa comediante Carol Burnett confió en su visión para confeccionar las prendas de su legendario show televisivo, espacio donde la creatividad del vestuarista comenzó a llamar la atención del público y de la crítica especializada por su desfachatez y elegancia.

Sin embargo, la unión artística más célebre la construyó junto a Cher. Esta imbatible dupla irrumpió con fuerza en las transmisiones de los años setenta, generando frecuentes encontronazos con los supervisores de contenidos debido al carácter audaz de las prendas, caracterizadas por el uso de plumas, pedrería fina y transparencias que terminaron por marcar tendencia.

Bob Mackie transformó la estética del espectáculo con creaciones cargadas de glamour y lentejuelas. Foto: Instagram @bobmackie Desafío a la censura y estrellato absoluto Esa audacia estética le valió constantes roces con la censura de la época. A pesar de los reparos ejecutivos por el nivel de piel que exhibía Cher, la persistencia del vestuarista logró que la cantante se transformara en la figura pionera en mostrar el ombligo en la televisión abierta, un hecho inédito para el contexto mediático de aquel entonces.