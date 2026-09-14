Minerva Casero muestra el nuevo flequillo en tendencia: mirá la foto

La actriz Minerva Casero sorprendió con un nuevo corte de pelo que ya es tendencia esta temporada. No te pierdas la foto en la nota.

Minerva Casero estrenó un cambio de imagen al sumar a su pelo el flequillo que está en tendencia en esta temporada, además de lucir un vestido semitraslúcido, diseño de Valentina Schuchner en tono manteca.

En sus redes, Minerva exhibió un look con un vestido de gasa en tono manteca, creación de Valentina Schuchner, cuyo diseño contaba con un escote drapeado, un lazo en el cuello y unos fruncidos sutiles.

En cuanto al beauty look, la actriz llevó el cabello suelto con ondas en las puntas y dejó a la vista su flequillo largo, con caída sobre el rostro, mientras que su maquillaje se destacó por su delineado estilo cat eye, un rubor marcado en las mejillas y el labial en tono nude.