Cómo vestirse de pies a cabeza por $50.000: los looks que se consiguen en Argentina

En algunas grandes cadenas, $50.000 alcanzan para comprar una sola prenda: una remera, una camisa económica o, en ciertos casos, ni siquiera un pantalón de temporada. Por eso, pensar en renovar un look completo con ese presupuesto -incluido el calzado- parece difícil. Sin embargo, al ampliar la búsqueda aparecen combinaciones que desafían esa primera impresión.

El relevamiento de MDZ tomó precios publicados en sitios oficiales o pertenecientes a comercios identificables. No se incluyeron descuentos bancarios ni promociones vinculadas con tarjetas específicas. Tampoco se sumó el envío. Los valores pueden cambiar según el talle, el color, el stock y la sucursal.

En el relevamiento realizado en hipermercados, las remeras para adultos comienzan aproximadamente en $19.500 y pueden superar los $45.000 . Las camisas rondan los $49.000 , mientras que algunos pantalones de primavera-verano parten de unos $51.000.

Así, una combinación sencilla de remera y pantalón puede alcanzar los $70.500 sin sumar calzado. A cambio, este canal permite observar las prendas y probarse los talles antes de pagar. Algunas cadenas también ofrecen retiro sin cargo, aunque el precio y la disponibilidad pueden variar según la sucursal seleccionada.

Fuera de los hipermercados aparecen valores considerablemente más bajos. En la tienda online de Le Utthe, una marca con locales físicos en Mendoza, se encontraron vestidos desde $18.999 , sandalias a $18.999 , remeras masculinas desde $11.9 99 y bermudas a $18.999 .

Un look femenino integrado por un vestido estampado de $24.999 y sandalias de $18.999 suma $43.998. Para los hombres, una remera de $12.999, una bermuda de $18.999 y unas alpargatas de $4.999 alcanzan un total de $36.997.

Los dos ejemplos permiten vestirse de pies a cabeza sin superar los $50.000. Pero existe una condición: se trata de precios publicados en internet y sujetos a disponibilidad. Los valores y el stock de los locales físicos podrían ser diferentes. Si la operación se hace online, el costo del envío se calcula según el código postal y se agrega al presupuesto. El sitio de la marca ofrece entrega a domicilio o retiro en una sucursal del correo.

Una combinación barata puede encarecerse en el carrito

Las tiendas que trabajan exclusivamente o principalmente por internet muestran valores todavía menores. En Deliver, algunas remeras y tops parten de aproximadamente $11.271 y hay pantalones de liquidación desde $16.000. Una combinación de dos prendas puede costar poco más de $27.000, antes del envío.

En Benka se encontraron remeras desde $6.624 y pantalones desde $18.748. En la pantalla, un conjunto podría armarse por alrededor de $25.000. Pero hay una condición decisiva: el comercio exige actualmente una compra mínima de $70.000. Aunque las dos prendas sean económicas, el cliente debe agregar otros productos para poder terminar la operación.

Algo similar sucede en plataformas que reúnen fabricantes y mayoristas. En Distrito Moda aparecen remeras desde $6.500 y pantalones de temporada desde $10.000. El inconveniente es que cada vendedor establece su mínimo de compra y su modalidad de entrega. Comprar prendas de distintos locales también puede implicar pagar más de un envío.

Qué pasa cuando se agregan zapatillas

El calzado deportivo es el componente que más eleva el presupuesto. En el outlet oficial de Topper se encontraron modelos específicos de zapatillas a $39.900. La marca también anuncia remeras desde $18.900 y shorts o pantalones desde $19.900.

Tomando esos precios mínimos, un conjunto deportivo costaría $78.700, siempre que exista stock simultáneo de los productos y de los talles buscados. El monto no incluye el envío, ya que la tienda establece la entrega gratuita a partir de $159.999.

Otra posibilidad es combinar prendas de diferentes comercios: una remera de $11.999, un pantalón de $19.999 y unas zapatillas de $39.900 suman $71.898. Sin embargo, dividir la compra puede generar dos gastos de entrega y terminar reduciendo el ahorro.

El precio más bajo no siempre es la compra más barata

El relevamiento muestra que sí es posible vestirse de pies a cabeza por menos de $50.000, aunque las alternativas se concentran en prendas básicas, liquidaciones y calzado liviano. Cuando se incorporan zapatillas, el presupuesto más realista se acerca a los $70.000 u $80.000.

Antes de comprar conviene revisar cuatro datos: el monto mínimo exigido, el costo del envío, la política de cambios y la disponibilidad del talle.