Minerva Casero fulminada en redes sociales por su performance en la presentación del musical Anastasia

Un legendario relato imperial llega a las tablas con una ambiciosa puesta en escena. Descubrí los pormenores del lanzamiento que cautivó y generó debate en el público.

La emblemática avenida Corrientes se vistió de gala para el lanzamiento oficial de una de las piezas más esperadas del teatro musical contemporáneo. Esta semana, en un Teatro Astral colmado por más de mil espectadores, se develaron los misterios de la producción que revivirá la mística de Anastasia. La atmósfera combinó la nostalgia de los fanáticos de la película animada de los 90 con el rigor histórico, en un evento que presentó al equipo artístico encabezado por Minerva Casero.

El clímax de la jornada ocurrió con la confirmación de la figura central. Tras una exhaustiva búsqueda de talentos, la responsabilidad de encarnar a la muchacha que viaja de la Rusia posimperial al París de los años 20 recayó en Minerva Casero, hija del famoso comediante Alfredo Casero, una joven artista que acaba de lanzar su álbum musical. Desde la dirección subrayaron que su fuerza vocal y matices actorales fueron determinantes para otorgarle el papel de la gran duquesa. Sin embargo, la elección no estuvo exenta de controversia en el entorno digital, donde se cuestionó el peso del linaje familiar sobre la formación técnica específica para el género.

La polémica performance de Minerva Casero en la presentación de Anastasia Minerva Casero protagonizará Anastasia el musical: los detalles de una presentación polémica Minerva Casero protagonizará Anastasia el musical: los detalles de una presentación polémica. Video: Instagram GEA Musical Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones tras la difusión de un video del evento, allí, la protagonista interpreta "Una vez en diciembre", pieza fundamental de la obra, recibiendo duras críticas por evidentes imprecisiones vocales. Los entusiastas del teatro musical se mostraron divididos: mientras algunos atribuyeron los fallos a los nervios de una primera exposición pública, otros señalaron que la exigencia del rol demanda una preparación que la intérprete aún debe consolidar para estar a la altura de la marquesina del Astral.

"Mamita querida. Cuántas artistas formadas no famosas ni hijas de hay. Hasta que eso no cambie nada va a cambiar". "Uyyyy me dolió . Que pena un musical tan espectacular y no verlo porque …. Otra vez hacen casting y ponen a un famoso". "Me ahorro el comprar la entrada para escuchar eso", fueron algunos de los lapidarios comentarios en la cuenta de Instagram de GEA Musical, en la que compartieron el video de la performance de Minerva.

El elenco estelar de Anastasia el musical y su despliegue visual unnamed-1 Parte del elenco del musical Anastasia. Foto: GEA Musical La producción no escatimará en recursos para igualar los estándares internacionales. Aunque la dirección es local, el espectáculo integrará la escenografía y las proyecciones digitales originales de Broadway, prometiendo una experiencia inmersiva de primer nivel. El equipo creativo está liderado por Marcelo Rosa en la dirección general, acompañado por las coreografías de Ale Ibarra y la producción de Raúl S. Algán, quienes buscan garantizar que cada detalle técnico refleje la sofisticación propia de la obra original.