Tapado de cuero y botas XL: mirá el look de Isabel Macedo que encendió las redes

No te pierdas todos los detalles y fotos del look de Isabel Macedo que es perfecto para los días fríos.

La actriz Isabel Macedo se mostró en redes con un imponente tapado largo de cuero, que es una de las prendas indispensable para los meses de frío. El cuero también apareció en sus botas XL, de caña alta y taco fino, que produjeron una continuidad visual con el tapado.

Y es que el cuero vuelve a ocupar un sitio relevante entre las tendencias, y en esta ocasión se mostró en su versión más refinada. Ya no queda restringido a camperas o accesorios, sino que se integra a distintas prendas y permite armar estilismos completos.

En el look de Isabel Macedo, el cuero estuvo presente tanto en el abrigo como en las bucaneras, y generó una especie de marco alrededor del vestido bordó con espalda descubierta que completó y elevó su outfit. El bordó se caracteriza por ser un tono elegante y muy versátil, que sirve para construir looks de temporada con una impronta más sofisticada.