El secreto de Stephanie Demner para un look de invierno con estilo

Un guardarropa de invierno a la moda es posible, y Stephanie Demner compartió la forma de lograr un look con toda la onda.

Stephanie Demner tuvo la respuesta perfecta para los días fríos, con un look que fue la mezcla perfecta de comodidad deportiva y lujo.

Las estrellas del estilismo fueron unas botas de nieve Moon Boot Icon Low Faux Fur en negro, con su silueta abullonada y su revestimiento de pelo suave. Diseñadas originalmente para la nieve, estas botas se convirtieron en un ícono de la moda urbana gracias a su estilo único y su tecnología de aislamiento térmico, ideales para los días más helados.

Para acompañarlas, Stephanie apostó por un juego de superposiciones, optando por un conjunto deportivo en azul oscuro de calzas y remera de mangas largas, que estilizaba su figura y le daba el confort necesario para el día a día. Sobre eso, llevó un blazer negro sastrero de corte clásico rompió con la informalidad del look.

Por último, y para darle el toque chic al estilismo, sumó una mochila de cuero negro acolchado de Chanel, con su emblemático logo dorado, y unos anteojos de sol negros de formato cat-eye.