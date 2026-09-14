Tras su salida, un mendocino reemplaza a L-Gante en MasterChef Celebrity: de quién se trata

La producción confirmó la baja del cantante. Luego del anuncio en X, el canal de las tres pelotitas ya eligió un sustituto.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity tuvo que enfrentar su primer dolor de cabeza antes de iniciar las grabaciones. La salida de L-Gante urgió la llamada de otro personaje. Según Yanina Latorre en SQP (América TV), la desvinculación del músico se debió a una sumatoria de desencuentros y faltas de compromiso con los tiempos del canal.

Las autoridades decidieron adelantar las grabaciones, lo que obligó a Wanda Nara a regresar de Brasil para filmar las promociones, chocando directamente con una inminente gira por Europa que el cantante tenía programada por Ibiza, Mallorca y Turquía.

¿Quién reemplaza a L-Gante? El comunicado de Telefe para anunciar la salida de L-Gante. X / Telefeprensa Frente a este obstáculo de agenda, la productora Boxfish le ofreció al cantante de RKT la posibilidad de utilizar un participante suplente durante los días que estuviera de viaje, pero él rechazó la propuesta.

Con el reloj en contra y el lugar vacío, la producción fue a la carga por una figura que ya tenían en la mira desde los inicios del proyecto, pero que se había mostrado esquiva. Finalmente, Latorre terminó con el misterio y confirmó en televisión que el elegido para ponerse el delantal es nada menos que Mike Amigorena.