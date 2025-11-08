La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Claudio Contardi: qué dijo Julieta Prandi

Desestimaron el reciente pedido del ex de la modelo condenado a 19 años de cárcel, cuyo caso se convirtió en un emblema de lucha por las víctimas.

La solicitud de prisión domiciliaria presentada por Claudio Contardi, exesposo de la reconocida actriz y presentadora Julieta Prandi, ha sido desestimada por las autoridades judiciales. El detenido fue hallado culpable y sentenciado a diecinueve años de reclusión por el cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Claudio Contardi Los representantes legales de Contardi habían solicitado la conmutación de la pena, argumentando en el documento judicial que la detención es arbitraria y que la condena no está firme. Además, el acusado hizo hincapié en su arraigo y la ausencia total de riesgo de fuga, manifestando que los riesgos procesales pueden ser neutralizados porque quiere estar bajo arresto domiciliario en su vivienda. En un planteo poco común, Contardi aspiraba a obtener permiso para concurrir a su domicilio cuatro veces por semana para cuidar a su hija, retornando al penal en horas de la mañana. Esta información fue difundida este viernes en el programa A la tarde (América TV).

El requerimiento de la defensa también invocaba la salud mental de la madre de la niña recién nacida y detallaba el deseo de la mujer de comenzar a trabajar. Según este argumento, el condenado podría hacerse cargo de la menor mientras su pareja retomaba sus compromisos laborales. No obstante, el tribunal consideró que subsisten los riesgos procesales y que la sentencia, aunque sujeta a apelación, versa sobre delitos graves y comprobados, lo que condujo a la negativa de su pedido de prisión domiciliaria.

Julieta Prandi sobre la decisión judicial: “Es un buen primer paso” Claudio Contardi pidió la prisión domiciliaria pero la Justicia se lo negó: la palabra de Julieta Prandi Claudio Contardi pidió la prisión domiciliaria pero la Justicia se lo negó: la palabra de Julieta Prandi. Video: Intrusos (América TV) Consultada sobre la resolución que emitió la Justicia, Julieta Prandi expresó su alivio ante la prensa. La modelo expresó: "Es un buen primer paso para este delirio de pedidos que estamos escuchando de esta parte". Además, la conductora insistió en que el razonamiento de la defensa carece de fundamentos sólidos, por lo que expuso: "No es inocente y se demostró y no estuvo indefenso: tuvo seis abogados y apeló a todas las estrategias de dilatación posibles". También desmintió los supuestos motivos familiares, aclarando que un estudio ambiental y psicológico determinó que la madre de la hija de su ex fue dada de alta, que no tiene ningún problema y está en condiciones perfectas para seguir su vida.